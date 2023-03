Banco Azteca se ve afuera de los programas sociales

El crecimiento de la red de sucursales del Banco del Bienestar ha provocado la salida paulatina de la distribución de programas sociales por parte de Banco Azteca, cuya expectativa es que en el corto plazo quedará fuera de la dispersión de recursos.

“Conforme ha venido creciendo la red del Banco del Bienestar, se están canalizando directamente y por ende no nos necesitan tanto. Todavía los ayudamos en algunos temas, pero hay una disminución y la visión que tiene el gobierno de que la banca de desarrollo canalice los recursos. Sabíamos que era temporal, un apoyo y que más temprano que tarde se va a acabar”, explicó el director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó al inicio la red de Banco Azteca, que alcanza a más de 23 millones de clientes, para tener mayor impacto con sus programas sociales.

Aún fuera de la dispersión de recursos, el banco ve una oportunidad de bancarización.

“Nos van a sacar naturalmente. El Banco del Bienestar tendrá que ir tomando mayor amplitud. Ya veremos sus capacidades para hacerlo. Siempre estaremos a la orden y con una convicción muy clara de cuál es nuestro segmento, queremos apoyar, la convicción de Ricardo Salinas está en ese sentido y a la vez es una oportunidad de bancarizar”, detalló a unos días de la edición 86 de la Convención Bancaria.

Hacerles patente que existimos y si les está llegando recurso con nosotros puedes ahorrar, generar un ciclo de entendimiento crediticio y de pagos que te puede servir. Ha ayudado a bancarizar a cientos de miles de mexicanos que no estarían bancarizados sin estos programas”, añadió.

Tasas altas

Valenzuela estimó un impacto en la colocación de crédito debido a las elevadas tasas de intereses actuales, lo cual ha provocado una mayor prudencia en el otorgamiento de financiamiento.

“Hemos estado prudentes desde mediados del año pasado, porque vemos que con el incremento del costo del dinero se nos complica la vida a todos. Tenemos que ser más selectivos, con una óptica fundamental para cualquier banquero: 80% del dinero que prestamos no es nuestro”, mencionó.

“Lo primero que tenemos que generar es confianza en el sistema y muchas veces saber también decirle a alguien, oye, no te puedo prestar. Es un acto de responsabilidad, es doloroso y hay veces que el cliente no entiende. Me parece que ahí el diálogo, la conversación, el entendimiento son fundamentales”, agregó.

Sobre el ambiente para invertir en el país, Valenzuela dijo que el anuncio de Tesla fue un voto de confianza, aunque se tiene que dar mayor certeza de largo plazo, además de mejorar la infraestructura y beneficiar al país.

“El gran pendiente, y que es el gran dolor y una preocupación legítima del presidente de la República, es que al sureste no lo hemos hecho despegar. Hay varias inversiones, pero lo que tenemos que asegurarnos es cómo dar los incentivos para que las empresas no sólo arropen el norte, sino vean en el sureste la posibilidad de lograr inversiones”, comentó.

Luego de 20 años de operar en México, el director general de Banco Azteca resaltó la transformación que ha experimentado el sector bancario, cuya apuesta se mantendrá en la inclusión debido a clientes más exigentes y que buscan servicios digitales.

“Necesitamos saber retener mejor al cliente que pasa a ser un riesgo distinto; el banco tiene que crecer con ellos y debemos pensar en un sistema de pagos que fluya a través de la aplicación rápidamente”, concluyó.