Cuando los cielos parecían estar en calma después de la recuperación de la Categoría 1 en seguridad aérea para la aviación nacional, las aerolíneas mexicanas enfrentan una nueva turbulencia.

La revisión de motores Pratt & Whitney (P&W) de miles de aviones Airbus en todo el mundo está afectando las operaciones de Volaris y Viva Aerobus.

En el primer trimestre del año se reportaron 45 aviones fuera de operación por la revisión de motores —29 de Volaris y 16 de Viva Aerobus—, lo que afectó el tráfico de pasajeros nacionales y elevó las tarifas aéreas.

Lee también: México, primer lugar mundial en ciberataques

Fuente: AFAC

Cada aerolínea enfrenta el problema de manera distinta. Mientras Volaris ajustó su capacidad, dando prioridad a las rutas entre México y Estados Unidos, Viva Aerobus decidió subarrendar aviones en el extranjero, con todo y tripulación, para sustituir a los que están en tierra en espera de la reparación de motores P&W.

Como consecuencia, el tráfico de pasajeros nacionales disminuyó 23% para Volaris, pero aumentó 19% para Viva Aerobus, según el reporte trimestral de cada aerolínea. Esto ocasionó una reducción en el tráfico total de pasajeros nacionales.

En el primer trimestre del año se transportaron 14 millones de pasajeros en vuelos nacionales, 4% menos o 590 mil viajeros menos respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Pero en donde más se resiente el efecto de los aviones parados es en las tarifas. Viva Aerobus incrementó 66% su tarifa por pasajero, pasando de 35 a 58 dólares. A su vez, Volaris aumentó su tarifa base promedio en 15%, para quedar en 54 dólares, pero los servicios adicionales como selección de asiento y documentación de equipaje aumentaron 35%.

Tarifas al alza

Jonathan Félix, analista de Verum, explicó que casi inmediatamente después de que se recuperó la Categoría 1 comenzó el tema de la revisión de los motores, por lo que Volaris y Viva Aerobus tenían una “sobreoferta” de asientos en el mercado mexicano, ya que no habían podido utilizar varios aviones en el servicio México-Estados Unidos.

“Entonces, sacaron aviones a vuelos internacionales, que son rutas más rentables, y empezaron a subarrendar otra flota para compensar parcialmente la que se tiene que mandar a revisión. Y, como hay menos capacidad nacional, eso ocasionó un aumento de tarifas”, comentó.

A finales de 2023, Pratt & Whitney dio a conocer que el motor PW1100G podría tener problemas debido a que el metal utilizado para su fabricación puede causar grietas en los discos de la turbina de alta presión.

Lee también: Crece interés en México por productos financieros sofisticados: Santander

Ante ello, se inspeccionarán alrededor de mil motores durante 2024 de varias aerolíneas, entre ellas Volaris y Viva Aerobus.

Fabricio Cojuc, consultor independiente de aviación, considera que, de mantenerse la tendencia observada durante los primeros meses del año, el mercado doméstico puede perder 2 millones de pasajeros en todo 2024, en contraste con el crecimiento de la demanda de la industria aérea a escala mundial.

Además del impacto de los aviones en tierra de Volaris y Viva Aerobus, Cojuc destacó la reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que está vigente a partir del pasado 8 de enero.

“La puesta en tierra de los aviones es la causa principal de la disminución del tráfico de pasajeros nacionales, pero la reducción de operaciones en el AICM indica que, desde octubre de 2022 a la fecha, ya hay 30% menos slots (horarios de despegue y aterrizaje). Es una reducción severa de capacidad en el principal aeropuerto del país”, indicó.

“El tema de los motores no va a mejorar y los slots no se van a corregir en el AICM, por lo que esta cifra de casi 600 mil pasajeros menos no va a cambiar drásticamente”, manifestó .

Definen prioridades

Fabricio Cojuc agregó que las aerolíneas están volando con un factor de ocupación de 86% y 87%, por lo que su margen para subir más gente al avión es en estos momentos muy limitado.

“Conforme a la ley de oferta y demanda, tenemos una demanda robusta y menos asientos, entonces sube el precio”, detalló el consultor independiente en aviación.

“Y en el AICM, al tener una condición de saturación, las aerolíneas están privilegiando rutas internacionales, en detrimento de la calidad en el mercado nacional, donde hay menos vuelos y precios más altos”.

Aeroméxico tampoco ha estado exenta de problemas. En enero tuvieron que parar 19 de sus aviones Boeing 737 MAX-9, luego de un incidente de Alaska Airlines en Estados Unidos, donde a un avión de este tipo se le desprendió una puerta en pleno vuelo.

Los Boeing 737 MAX se fueron incorporando a sus operaciones normales a finales de enero, hasta que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) los autorizó nuevamente.

En enero, los pasajeros nacionales de Aeroméxico disminuyeron 5.4%, mientras que los pasajeros internacionales aumentaron 17.2%.