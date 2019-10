Avanza lento el arrendamiento de eléctricos

[email protected]

A pesar de los beneficios que tiene operar con una flotilla de vehículos híbridos o eléctricos muchas empresas aún siguen con vehículos a diesel o gasolina.

De acuerdo con Element Fleet, administrador de flotillas, para determinadas empresas como farmacéuticas o de reparto de alimentos y bebidas en la Zona Metropolitana del Valle de México, es más conveniente una flota de vehículos eléctricos o híbridos que a gasolina.

Sin embargo, de los 60 mil vehículos que tiene en arrendamiento Element Fleet sólo 2 mil son eléctricos o híbridos.

“En las empresas existe históricamente esta tendencia a ser dueño de activos, entonces compran vehículos y tampoco les gusta deber”.

“Pero ahora con una economía con inflación relativamente controlada y tasas de interés fijas, además de la posibilidad de deducir el arrendamiento de un auto, tiene más beneficios deducir mensualidades y tener un contrato a tasa fija, en lugar de comprar autos”, aseguró David Madrigal, CEO de Element Fleet.

Las compañías a las que más les conviene migrar a una flota de autos híbridos o eléctricos son aquellas que tienen una gran fuerza de ventas que sale todos los días a visitar clientes o levantar pedidos y no salen de la ciudad.

“Para empresas que transportan mercancías de México a Nuevo Laredo evidentemente no es una

opción, pero si recorren pocos kilómetros al día, un auto híbrido o eléctrico es una opción muy viable”, agregó el directivo.

Element Fleet considera que la diferencia de precio entre un vehículo híbrido o eléctrico y su versión a gasolina aún es considerable, pero la diferencia se compensa con el ahorro en consumo de combustible.

Además, las tecnologías híbridas y eléctricas se han ido abaratando.

“Yo creo que estamos llegando al punto de inflexión en el que el costo total del vehículo, incluyendo el precio más el combustible, mantenimiento, tenencia y deducibilidad, hará a los autos híbridos y eléctricos más baratos que los de gasolina en un año o dos”, dijo Madrigal.

Además, los fabricantes de vehículos cada vez están incorporando más modelos híbridos y eléctricos a su portafolio.

Otro aspecto que deben considerar las empresas que quieren migrar a vehículos más ecológicos es que tienen que instalar cargadores en sus oficinas, cambiar su tipo de contrato con la CFE, pero más allá de eso no hay complicación para operar una flotilla híbrida o eléctrica.

Los autos ecológicos tienen 20% de descuento al usar la Supervía Poniente, la Autopista Urbana Sur y la Autopista Urbana Norte; no pagan tenencia y no están sujetos al programa Hoy No Circula, incluso durante contingencias ambientales.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos, el arrendamiento de vehículos reportó un crecimiento de 18%

en términos de unidades

hasta septiembre.