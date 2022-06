Autos chocolate para todos

Nos dicen que sorprendió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) haya publicado una versión vespertina casi matutina del Diario Oficial de la Federación para dar a conocer la integración de Puebla al programa para regularizar autos chocolate. Nos cuentan que no fue casualidad que la publicación saliera poco antes de que, en esa entidad, el gobernador Miguel Barbosa, junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, inaugurara el primer módulo para realizar el trámite. Así, nos dicen que no habrá que extrañarse si más adelante se incluye al Estado de México, donde también hay un alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá, aunque seguramente los mal pensados dirán que la decisión tendría que ver con que habrá elecciones el próximo año en la entidad mexiquense.

Plan con Belice, ¿siempre no?

En una de las giras recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador se anunció que permitirá a Belice enviar agroalimentos a México libres de arancel. Sin embargo, especialistas en comercio exterior nos dicen que un trato así implica, al menos, negociar un acuerdo de alcance parcial; de lo contrario, se deberá dar el mismo trato a todos los integrantes de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Tal vez por eso, nos comentan, no hay ninguna señal, anteproyecto o decreto que haya salido hasta ahora acerca de esos beneficios para Belice. Por ejemplo, en la Secretaría de Economía, de Tatiana Clouthier, no han dicho nada al respecto, pese a que ya pasó casi mes y medio de que AMLO hizo esa declaración. Prometer no empobrece, nos comentan, pero primero hay que checar las reglas internacionales.

Banco del Bienestar, bajo lupa

Nos cuentan que, luego de que a inicios de año el Banco del Bienestar, de Víctor Lamoyi Bocanegra, dejó los servicios de calificación crediticia de Standard & Poor’s, el banco de desarrollo volteó a ver a Moody’s, de Carlos Díaz de la Garza. Banco del Bienestar está muy interesado en lograr una buena evaluación de su desempeño, ya que en lo que va de esta administración ha luchado por mejorar sus indicadores, en los cuales destacan la elevada morosidad y la caída de su cartera de crédito. Al parecer, en la institución andan contentos por el avance en la construcción de sucursales, que se aproxima a 60% de la meta establecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para llegar a 2 mil 700 oficinas en 2023. Por ahora, está por verse qué arroja la evaluación que realizará Moody’s.

Más opciones de autos chinos

Este fin de semana arrancó la preventa de los autos chinos de la marca Chirey, que en China es conocida como Chery. En la página web de la compañía ya se pueden apartar los dos modelos con los que llega a México: la Tiggo 7 Pro y la Tiggo 8 Pro-Max. Nos dicen que la marca china que comanda aquí José Ángel Sánchez Muñoz ya tiene agencias en Aguascalientes, Guadalajara, Villahermosa, Veracruz, Cancún, Chihuahua, León, Oaxaca, Mérida, Puebla, San Luis Potosí y el Estado de México. Chirey fue fundada en 1997, pero se comercializa en Sudamérica desde hace varios años.