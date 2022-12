Austeridad, lastre para CNBV

Nos cuentan que en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Jesús de la Fuente, la austeridad ha vuelto prácticamente inoperantes algunas funciones, pues no hay capital humano suficiente para desahogar solicitudes de aprobación de empresas fintech, que pasan meses en lista de espera. Incluso, se ha complicado la revisión operativa que las entidades financieras envían al regulador al dar a conocer sus estados de resultados. Nos explican que cada vez se le dificulta más a la CNBV estar al día en la revisión del sector, en un momento de alta complejidad por la transformación tecnológica, fraudes frecuentes y autoridades que parece que no entienden la nueva dinámica de los usuarios, quienes miran hacia el sector no regulado para obtener créditos o invertir en esquemas riesgosos.



¿Y los resultados de El Buen Fin?

Ya están por salir las cifras de las ventas de El Buen Fin 2022 en todo el país, nos adelantan, y al menos en la Ciudad de México hay optimismo del comercio organizado porque se rebasaron expectativas, lo que significa que la gente si salió a comprar. Nos dicen que el pronóstico de ventas puede superar 195 mil millones de pesos, a pesar de que esta edición de la campaña de promociones y descuentos duró sólo cuatro días y no los siete días de 2021 o 12 de 2020, en pandemia. El presidente de la Canaco capitalina, José de Jesús Rodríguez, dijo hace días que las ventas locales en El Buen Fin ascendieron a 41 mil 644 millones de pesos, superando el objetivo de 40 mil 500 millones. La Concanaco, presidida por Héctor Tejada Shaar, está lista para dar la cifra nacional, nos comentan.



IMEF: toma de protesta

Nos reportan que este 7 de diciembre tomará protesta el nuevo consejo directivo 2023 del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), encabezado por el presidente electo, José Domingo Figueroa Palacios. Nos dicen que el evento está programado para llevarse a cabo en la cena de fin de año del gremio, en un salón de fiestas de la zona de Polanco, en la CDMX. Ahí también se reconocerá al consejo directivo saliente, liderado por el actual presidente de la institución, Alejandro Hernández Bringas.