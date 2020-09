Austeridad ha hecho mucho daño a países, dice el Nobel Economía, Paul Krugman

El ganador del Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, dijo que los programas de austeridad han hecho mucho daño en los últimos 10 años.



Durante su participación en el “Hay Festival Digital Sura 2020”, señaló que es necesario conocer la historia.



El autor de su más reciente libro "Contra los zombis, economía, política y la lucha por un futuro mejor", en el que habla sobre los mitos de la austeridad, señaló que siempre hay límites.

“Hay límites respecto a lo que se puede gastar, y la austeridad no siempre es una mala idea, pero si no se conoce la historia, hace que los gobiernos no vivan dentro de sus propios medios”, estableció.



Refirió que en los últimos 12 años, en los países ricos, el problema siempre ha sido que los gobiernos tienen límites imaginarios y empiezan a gastar.



No se preocupan por el déficit y terminan lastimando a sus economías y a su población en un grado muy importante, ponderó.

Dijo que un país como Estados Unidos o de Europa occidental puede pedir prestado, y no puede representar un problema para su economía.



Sin embargo, destacó que puede pasar el tiempo y no pasar nada, como ha sucedido con la pandemia y los millones de dólares destinados.



Krugman, consideró importante salvar la democracia y la justicia social, porque si no en los próximos años podríamos estar enfrentando dos escenarios: una mejor sociedad o estaremos a un paso del apocalipsis”.

