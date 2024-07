El abandono escolar de hasta 2 millones de estudiantes en los últimos 4 años y el deterioro académico, podrían ocasionar a mediano plazo una merma de hasta 30% en la generación de ingenieros y técnicos en diversas especialidades, que son capital humano para las empresas de nearshoring, afectando su desarrollo, advirtieron especialistas de Kumon.

El atraso académico en México el cual se refleja en 8 de cada 10 estudiantes de nivel básico puede afectar en un plazo de 5 a 6 años la generación de nuevos profesionistas, advirtieron Luis Chiba Ramayoni vicepresidente ejecutivo para América Latina de la japonesa Kumon, instituto especializado en instrucción extraescolar en matemáticas, comprensión de lectura e inglés. En la actualidad ya se advierte como las empresas extranjeras en relocalización tienen dificultades para contratar connacionales calificados y esto se agravará a mediano plazo, destacó.

Por su parte Héctor Barrera, director de Expansión de la nipona, en un análisis sobre el tema, dijo que este instituto ha aplicado más de 45 mil exámenes de diagnóstico a alumnos de nivel básico (primaria y secundaria) en los 32 estados del país.

En conferencia de prensa dijo que de estas pruebas de diagnóstico se deriva que el deterioro en los conocimientos académicos junto con el abandono de hasta dos millones de estudiantes de las escuelas en el actual periodo de gobierno, pueden producir una menor generación de profesionistas en hasta 30% en todo el país a mediano plazo.

A su vez Luz Flores García, gerente para Zona Centro Sur Kumon México, dijo en conferencia de prensa que ante esta problemática Kumon está impulsando la educación 5.0 en la que con el apoyo de la tecnología los alumnos pueden tener asesoría en línea extraescolar y mejorar en sus conocimientos y habilidades para estudiar.

Ana Cecilia Escobedo Furukawa, Gerente de orientación Kumon México dijo que El 'boom' del nearshoring si bien ha beneficiado a la economía mexicana, también está haciendo evidente los desafíos que en materia laboral tiene México para cubrir nuevos empleos que requieren dichas empresas y por ello es necesario cerrar la brecha educativa.

Chiba Ramayoni dijo que “México podría perder la oportunidad del nearshoring porque los trabajadores no saben inglés y en el país menos del 5% lo domina, entre otras capacidades”, destacó.

Destacó que México tiene una geopolítica muy buena, “hay inversión extranjera. México no tiene nada que envidiar a otros países, pero hay que reforzar la educación. En Japón, el estado, la familia y organizaciones como Kumon apoyan de manera integral ese tema. Si un niño no sabe matemáticas no es su culpa”.

