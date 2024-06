El conflicto entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el empresario Ricardo Salinas Pliego no ha hecho más que escalar.

Lo anterior, debido al proceso que mantiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra Grupo Salinas por una deuda de impuestos que data de 2008.

En marzo pasado, el director del organismo recaudador de impuestos, Antonio Martínez Dagnino, dio a conocer que empresas de dicho grupo tenían un adeudo de impuestos de 63 mil millones de pesos, derivado de auditorías que abarcaron de 2008 a 2018.

Por juicios fiscales anteriores a esta administración, se acumulaban 53 mil millones de pesos. Sumado a ello, se tenían créditos fiscales en la actual administración por 10 mil millones de pesos, con lo que el monto total era de 63 mil millones de pesos.

En su momento, el presidente López Obrador aseguró que no se trataba de un pleito personal, sino que "se está ventilando un asunto de interés público, no hay ningún problema, es solo aclarar, no es un asunto personal, todos tenemos la obligación de contribuir”.

Por su parte, Salinas Pliego aseguró que "las acusaciones o afirmaciones de parte de mi amigo el presidente en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos: no es cierto. Pagamos muchísimo, yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos: nada más falso. Grupo Salinas paga y paga muchísimo".

Incluso acusó al SAT de extorsionar a los empresarios: "Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen 'si me pagas la mitad te la perdono', y nosotros no cedemos ante la extorsión; por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración", sentenció.

No obstante, la respuesta del presidente ante estos dichos no se hizo esperar y reafirmó que “No es nada, nada personal, que se entienda. Con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o piensa que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas, actuamos".

Salinas Pliego pierde otra batalla, pero busca ganar ante Suprema Corte

Ahora bien, Salinas Pliego llevó el caso a tribunales, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), luego de que el SAT determinará que debía un saldo millonario de cerca de 24 mil millones de pesos por omisiones fiscales, que incluía un adeudo del ISR referente al ejercicio fiscal de 2008, que sumaba una cantidad alrededor de dos mil 11 millones de pesos, tras la actualización a la fecha.

Sin embargo, le salió el tiro por la culata, pues la sentencia falló a favor del órgano recaudador de impuestos. Por lo que, la empresa insistió con una segunda instancia.

El resultado no fue diferente. El décimo octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emitió su veredicto por el cual la empresa deberá pagar el adeudo señalado.

Con todo, Ricardo Salinas Pliego aseguró que llevará el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “con independencia, integridad, compromiso y objetividad esperamos sean un contrapeso para regular los abusos del @SATMX ”.

Se los dije ayer y se los vuelvo a decir hoy… esto no acaba hasta que se acaba 😌.



Llevaremos nuestro caso a la @SCJN, donde con independencia, integridad, compromiso y objetividad esperamos sean un contrapeso para regular los abusos del @SATMX.



Lo más rescatable es que, a… https://t.co/AD61A0XDCm pic.twitter.com/GCMMHbO025 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 14, 2024

