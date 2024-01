El empresario regiomontano Carlos Bremer, fallecido este viernes 5 de enero, además de destacar por su desarrollo en el sector financiero, también logró ganarse el aprecio de los mexicanos por sus labores de filantropía, por su participación en programas de televisión como Shark Tank, por su constante apoyo al ámbito del deporte y también por sus opiniones a favor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

El pasado 3 de diciembre, Bremer Gutiérrez, al llegar a la ceremonia de inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Mazatlán, Sinaloa, fue cuestionado por EL UNIVERSAL acerca de su postura acerca de la reforma que propone reducir la jornada laboral, ante lo cual él admitió que a pesar de no haber analizado la propuesta en discusión en la Cámara de Diputados, esta "debe ser buena".

El presidente del Grupo Value, fallecido a consecuencia de las complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el pasado martes 2 de enero de 2024, declaró ante las cámaras de EL UNIVERSAL que tal propuesta sería buena para que "la gente le dedique un poco más de tiempo a su familia".

"Como quiera es muy poco lo que se reduce, entonces, puede lograr los mismos objetivos, la misma capacidad de trabajo y dedicarle más tiempo a los valores y a la familia", dijo el empresario mientras era trasladado en una silla de ruedas.

Respecto a quienes se encuentran en contra de la reducción del tiempo de la jornada laboral, Bremer declaró que no sabe cuál es el problema respecto a la propuesta.

"No se cuál es el problema. No sé qué les cause problema, pero hay que darle un poquito más de tiempo a la gente para que este con su familia es muy bueno", fue su posicionamiento a favor de ayudar a recomponer el tejido social.

