Ante triunfo de Trump en EU se mantendrá agenda comercial con México; ABM prevé estabilidad en mercados el próximo año

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza, dijo que ante el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos se mantendrá la relación con México en materia comercial y se debe buscar fortalecer junto con Canadá el T-MEC.

“Son momentos en los que hay que ver cómo vamos a tener esta nueva relación entre nuestra presidenta, que bien ha dicho que estamos listos para trabajar con cualquier gobierno. Lo dijo inclusive antes de las elecciones del día de ayer y seguramente que ahora lo va a sostener y va a buscar que la relación entre México y Estados Unidos siga siendo fructífera, como lo ha sido para los dos países”, destacó Carranza.

El directivo resaltó que el resultado electoral en Estados Unidos no afecta la relación con México, a pesar de las declaraciones que realizó el republicano Trump durante su campaña electoral.

“El pueblo es el que vota y decidió que los republicanos tuvieran nuevamente la Presidencia en Estados Unidos. La relación con México pensamos que no se va a detener, al contrario, se va a enriquecer, porque somos parte del T-MEC y ahí México tiene la mayor oportunidad”, dijo.

La volatilidad en el tipo de cambio se trata de un movimiento normal en la economía. Foto: IStock

Restricciones para China, oportunidad para inversiones en México

Resaltó que la otra oportunidad para México también puede darse si Estados Unidos continúa con una restricción comercial para China, pues esto abre la puerta para nuevas inversiones o áreas de negocio.

En ese sentido, comentó que el T-MEC no sólo está ayudando a la economía mexicana, ya que es un acuerdo comercial que beneficia a tres países que en conjunto representan el 28% del comercio mundial.



“Esto es una gran oportunidad para México y la vamos a seguir aprovechando; la banca está lista para seguir apoyando, seguimos con más de 1.2 billones de pesos listos para prestar y apoyar todos los proyectos de infraestructura”, dijo.



Carranza agregó que la volatilidad en el tipo de cambio se trata de un movimiento normal en la economía y no descartó que continúe en tanto no se establezcan formalmente los nuevos gobiernos de México y Estados Unidos hacia los próximos meses y que se normalice hacia 2025.

“La volatilidad la vamos a seguir viendo, muy probablemente estaremos viendo en los próximos meses esta subida y bajada mientras viene esta nueva relación entre nuevos equipos, nuevo gobierno en México, nuevo gobierno en Estados Unidos”, dijo.

