Ante el SAT, ¿dónde quedó la IP?

Nos dicen que quienes optaron por no dar batalla de manera abierta y prefirieron aquella de “calladitos se ven más bonitos” son los representantes de la iniciativa privada, mientras empresas y trabajadores enfrentan el reto de ponerse al día con los requisitos para la nueva facturación 4.0 del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Raquel Buenrostro. Nos dicen que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de Francisco Cervantes, ha enviado cartas al SAT pidiendo que se postergue su entrada en vigor, pero no logró nada. Como el gobierno insiste en que no habrá prórroga, quienes finalmente pagan estas decisiones son los empleados, sobre todo aquellos sin posibilidad de hacer los trámites de la constancia fiscal de manera electrónica, y obligados a hacer fila durante horas en oficinas del SAT.

Amenaza bomba inflacionaria a CDMX

Nos dicen que al parecer, el Banco de México (Banxico), de Victoria Rodríguez Ceja, ansía que el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, desactive la bomba que puede representar para la inflación el aumento de 5 pesos en las tarifas del pasaje que pretenden los transportistas, para emparejarlas con las de los vecinos del Estado de México, y cuya presión se va a sentir con más fuerza hoy, con una manifestación que promete paralizar a la capital. Nos explican que el incremento duplicaría las tarifas y vendría a complicar la ya difícil tarea del banco central de combatir la inflación, retrasando aún más volver a la preciada meta de 3%, a la que se estima llegar hasta inicios de 2024. Además, si se aprueba el ajuste, se podría replicar en otras localidades del país, nos advierten

Apoyo del gobierno, clave en turismo

Nos comentan que si bien México ha sido de los países cuyo turismo se recupera más rápido de la pandemia, en gran medida porque se mantuvieron las puertas abiertas a todos los extranjeros, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), comandado por la británica Julia Simpson, no quita el dedo del renglón en que es fundamental tener el apoyo del gobierno para maximizar los empleos y contribución económica que la llamada industria sin chimeneas puede generar al país, con más de 2.7 millones de puestos de trabajo para la próxima década. Nos recuerdan que el cierre del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) decretado por este gobierno se hará más evidente este año cuando se enfrente una mayor competencia para atraer a viajeros, en la medida en que diversos destinos se vuelven a abrir al turismo.