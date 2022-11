Analizan amparo si eliminan norma de revisión de autos

Desde el gobierno federal se impulsan acciones que puedan llevar a la desaparición de la NOM-236-SE-2021 sobre revisión de condiciones físico-mecánicas de vehículos en circulación y, de eliminarse, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) analizará tramitar una solicitud de amparo.

El presidente ejecutivo de la AMDA, Guillermo Rosales, expuso que la semana pasada el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía llevó a cabo una votación para desaparecer esa norma que aún no entra en vigor.

Con ello, la Dirección General de Normas inició el procedimiento de cancelación de esa directiva que tiene por objetivo ver por la seguridad vial de toda la población del país.

“Una vez que completen el procedimiento, estudiaremos las condiciones finales y decidiremos ampararnos si la evaluación jurídica así lo indica”, dijo Rosales a EL UNIVERSAL.

Recordó que esto puede parecer una acción para acatar una orden presidencial, lo que va contra el derecho constitucional a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Explicó que la elaboración de la norma tomó tres años, tiempo durante el cual participó el sector privado.

Para lograr la eliminación de la NOM-236-SE-2021, que se publicó el 3 de mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) se dio de alta un anteproyecto para extender supuestamente la entrada en vigor de la norma del 30 de octubre hasta el 1 de diciembre de 2022.

Sin embargo, el objetivo es realizar, en ese mes adicional, los trámites necesarios para eliminar la normativa, de manera que nunca entre en vigor.

Cabe mencionar que esa NOM para vehículos con peso bruto que no exceda 3 mil 857 kilogramos se emitió cuando la titular de la Secretaría de Economía era Tatiana Clouthier.

En mayo pasado, después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, hubo una diferencia abierta y pública entre Clouthier y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que se consideró como “un jalón de orejas”, de acuerdo con la funcionaria.

El problema se generó porque se dijo que esa revisión de las condiciones físico-mecánicas iba a significar un costo para los conductores del país, lo que llevó a que durante la conferencia mañanera, se diera ese diferendo.

Aunque Clouthier dijo que la revisión no tendría costo adicional para los conductores, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo “yo no sabía y estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar, no tenía ni siquiera la información”.