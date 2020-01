AMLO, sin tiempo para Gurría

Como políticamente se dice, “por cuestiones de agenda”, el presidente Andrés Manuel López Obrador no podrá recibir esta semana al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño. Como le relatamos aquí, el encuentro estaba en duda desde que el exfuncionario aterrizó en el país. Se reunió con varios secretarios de Estado, pero el Presidente no pudo verlo ni lunes ni martes, y ayer al término de la mañanera, comenzó una gira de la que regresará hasta el fin de semana. Sin embargo, el también exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores dijo que agradecía al Presidente la oferta de recibirle. “Entiendo que el Presidente estará de gira. Él mismo me dijo ‘yo voy a salir, pero ojalá que muy pronto estés de regreso por aquí y podamos vernos’”. En gobiernos anteriores, nos recuerdan, Gurría tenía derecho de picaporte y entraba y salía de Los Pinos a placer. En la 4T, eso parece haber cambiado.

Herrera se va de gira

Nos dicen que la razón por la cual el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, no podrá asistir este viernes al seminario de Expectativas Económicas organizado por la Asociación de Exalumnos del ITAM, es que ya tenía programada una gira de trabajo por Sinaloa. Nos cuentan que hoy después de participar en el evento sobre igualdad de género para el crecimiento incluyente en México, que se realiza en Palacio Nacional y en el que estará presente el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, volará a Sinaloa para supervisar obras de infraestructura. Por cierto, Herrera comentó que hoy podría dar a conocer el costo de las coberturas petroleras que pagó México, pero no se sabe si será en la conferencia mañanera o si Hacienda emitirá un comunicado, pues el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se esclarecerá esa información.

Golondrinas para Eduardo Solís

Después de 12 años al frente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís dejará el cargo de presidente ejecutivo a partir del 16 de enero. Después de esta fecha, Fausto Cuevas, actual director general, asumirá la presidencia mientras el Consejo de AMIA elige un nuevo presidente ejecutivo. En el periodo de Solís al frente de la asociación, la industria automotriz alcanzó el sexto lugar en producción mundial de vehículos y el cuarto en exportación. Se establecieron nuevas plantas de Honda, Mazda, KIA, Audi, Mercedes-Benz, BMW y Toyota, y se expandieron varias que estaban en el país. En 2008, cuando Solís asumió la presidencia ejecutiva, los desafíos eran expandir las exportaciones, aumentar la producción, desarrollar cadenas de valor, disminuir la importación de vehículos usados y mejorar la manufactura e ingeniería. Todo se consiguió. En su despedida, Solís agradeció el apoyo de los distribuidores, fabricantes de autopartes y camiones, así como de la Concamin y el Consejo Coordinador Empresarial, con quienes trabajó durante la renegociación del T-MEC.

Debaten diplomacia turística

Nos cuentan que la Reunión de Embajadores y Cónsules que llevó a cabo esta semana la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard, se abordó la importancia de la diplomacia turística. En el panel especial para analizar el tema, en el que Luis Humberto Araiza López, presidente en turno de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) y secretario de Turismo de Baja California Sur, detalló el Plan Maestro 2020 y la estrategia para la promoción del turismo en el país. Al respecto, nos comentan que la propuesta de la Asetur fue bien recibida por el cuerpo diplomático que encabeza Ebrard, con el compromiso de sumarse para dar un decidido impulso a la actividad turística. La estrategia es una de las respuestas a la extinción del Consejo de Promoción Turística de México decidida por el gobierno de la 4T.