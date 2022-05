¿AMLO no sabía de la verificación vehicular?

Ayer, en conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que revisará la publicación de la NOM 236, sobre la revisión de condiciones físicas y mecánicas de los autos en circulación, a partir de los cuatro años de antigüedad. El mandatario dijo que no tenía conocimiento de la norma, ya que hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Nos dicen que una decisión de ese tipo es muy difícil que no le sea comentada al mandatario. Pero el caso, señalan, es que lo dicho por el Presidente acerca de que “no vamos a estar bolseando a la gente”, hace pensar que la medida no tiene mucho futuro. Aseguran que, de ser así, sería otro golpe para la industria automotriz, que lleva más de 10 años esperando la publicación de la norma que, argumentan, mejoraría las condiciones del parque vehicular e incentivaría la venta de autos nuevos.

Pese a todo, hay inversiones

Nos reportan que en la industria restaurantera aumentó la confianza luego del nivel de ventas que se registró el pasado 10 de mayo, durante la celebración del Día de la Madre. Hay optimismo en cuanto a la recuperación de la industria, y eso se refleja en que vienen inversiones importantes. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Germán González, afirmó que están confirmadas aperturas de la cadena Sonora Grill, así como también de marcas de restaurantes manejadas por Alsea. Sin embargo, nos dicen que el prietito en el arroz para esta industria tiene que ver con la recuperación de las fuentes de empleo que se perdieron a causa de la pandemia de Covid-19, ya que reactivarlas por completo podría llevarse unos años, nos explican.

Los bancos se ponen verdes

Cada vez más instituciones financieras en México están apostando por el desarrollo de productos financieros sustentables, en línea con la tendencia global de adoptar principios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo, por sus siglas en inglés). Como muestra, Santander, de Héctor Grisi, y HSBC, de Jorge Arce, dan a conocer hoy un premio a empresas líderes de innovación en esta materia. Nos detallan que los criterios ESG ganan popularidad en el país, pese a que representan un reto para las empresas que buscan modificar sus operaciones y optar por modelos más sustentables. Habrá que ver hasta dónde se refleja esta tendencia en la fuerte competencia entre instituciones financieras que operan en México, replicando los esquemas que ya aplican sus casas matrices en otros mercados.