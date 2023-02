Alzas de Banxico saldrán caras

El combate contra la inflación que inició el Banco de México (Banxico), de Victoria Rodríguez Ceja, le pasará una factura cara al gobierno. En el presupuesto 2023, nos explican que se proyectó que la principal tasa de Banxico tendría un promedio de 8.9% este año. Sin embargo, se encuentra en 11% y los expertos ven probable que permanezca cerca de este nivel el resto del año, pues el propio banco central dio a entender ayer que la volverá a subir en marzo. Nos comentan que si la tasa promedia 11% en 2023, el gobierno tendrá que pagar cerca de 63 mil 500 millones de pesos extra, que no estaban presupuestados. Para ponerlo en perspectiva, esto es prácticamente la mitad del costo de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Ahora bien, nos recuerdan que Banxico no tiene la responsabilidad de cuidar las finanzas públicas, pues para eso existen los fondos de estabilización que permiten absorber esta clase de choques, de modo que no se le puede culpar del boquete. Lo que es casi un hecho, nos dicen, es que vienen más recortes al gasto.

Bautizo de fuego

Luego de que la Junta de Gobierno de Banxico tomó a todos por sorpresa este jueves, elevando su principal tasa a 11%, nos explican que lo importante es que la decisión fue unánime, incluido el voto de su nuevo integrante, Omar Mejía Castelazo, cuyo nombramiento había generado algo de inquietud. Sin embargo, nos comentan que los mercados recibieron positivamente que haya mostrado una actividad institucional para preservar el poder adquisitivo de la moneda, pues la institución autónoma sólo tiene un mandato: la estabilidad de los precios.

¿Ausencia de Ramírez de la O por Banxico?

Nos dicen que llamó mucho la atención la ausencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la ceremonia del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Zócalo capitalino. Nos cuentan que seguramente no estuvo presente junto a sus compañeros de gabinete porque, para esa hora, todavía no acababa el periodo de silencio que deben guardar los que asisten a la reunión de política monetaria de Banxico, en la cual el secretario y el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, participan con voz, pero sin voto. La reunión para decidir el nivel de la tasa de referencia se llevó a cabo el miércoles y el anuncio se hace un día después a las 13 horas. Así que al parecer optaron por “el más vale prevenir que lamentar” con la sana distancia.

México producirá semiconductores

Como parte del plan estratégico de Estados Unidos de comenzar a fabricar semiconductores en América del Norte para dejar de depender de China y Taiwán, nos adelantan que México participará en algunos procesos de producción de semiconductores de dos plantas que se instalarán en territorio estadounidense, una de ellas es Samsung y la otra es TSMC. En el país se hará el diseño de programación, ensamble, validación de sustratos y se proveerán insumos. Se espera que las plantas empiecen a manufacturar chips hacia finales de año o incios de 2024. De los semiconductores dependen casi todas las industrias, pero principalmente fabricantes de cómputo, telefonía, y la industria automotriz.