Al SAT, ni regaño ni jalón de orejas

Nos cuentan que quienes esperaban un regaño o jalón de orejas del presidente Andrés Manuel López Obrador a Raquel Buenrostro, se quedaron con las ganas. En el evento para festejar los 25 años del Servicio de Administración Tributaria (SAT), AMLO reconoció la labor de la jefa del órgano recaudador de impuestos. “Raquel y su equipo me aligeran la carga, me ayudan a que yo pueda dormir tranquilo”, dijo. Esto pues, a pesar de la pandemia, se logró que no bajara la recaudación, garantizando finanzas públicas sanas. Por cierto, nos reportan que, hasta hoy, tampoco hay noticias sobre el encargo que hizo López Obrador al SAT, para que se evalúe si es conveniente mantener la constancia de situación fiscal en el país.

Municipios, clave para internet

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, a cargo de Javier Juárez, pondrá en marcha una serie de cursos y talleres para llevar información a autoridades locales y municipales, para hacerles ver la importancia de facilitar el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Uno de los problemas que enfrentan las empresas para desplegar la infraestructura necesaria es que no obtienen los permisos de derechos de vías para poner postes y antenas en ciertas localidades, nos explican. Es un tema municipal, según la Constitución, y por eso es clave que los gobiernos locales conozcan los proyectos, así como las mejores prácticas para facilitar el despliegue de infraestructura, nos dicen.

Analizan capacidad del AICM

Como parte del trabajo entre aerolíneas y el gobierno, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) coordina un estudio para determinar la capacidad de las pistas y las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Las autoridades pidieron a Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobús reducir 10% sus operaciones en el AICM para el 15 de agosto y otro 10% para el 15 de septiembre. Sin embargo, nos dicen que para las empresas es clave que el AICM sea más eficiente, pues los retrasos afectan a terminales como las de Cancún y Monterrey. La IATA lleva años sugiriendo su sistema para la asignación de horarios de despegue y aterrizaje, pero falta ver qué arroja el estudio.