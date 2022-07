AIFA: menos vuelos en verano

Nos dicen que el retraso en la apertura de nuevas rutas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y en el de Toluca por parte de Viva Aerobus casi pasó desapercibido. En plenas vacaciones de verano, Viva Aerobus, de Juan Carlos Zuazua, dijo que el atraso en la entrega de aviones llevó a no abrir nuevas rutas desde el AIFA a Acapulco, Puerto Escondido y Oaxaca. El tramo que sí se abrió el viernes fue AIFA-Cancún. En tanto, las rutas de Toluca a Monterrey y a Cancún se pospusieron. La explicación fue “la salida políticamente correcta” para no operar en aeropuertos con poca afluencia, nos cuentan. En tanto, Aeroméxico espera el fallo de un amparo para ver si abre las rutas prometidas en el AIFA.

Krugman ve indicadores rebasados

Recientemente, la economía estadounidense genera indicadores que parecieran ser de otros países, alerta Paul Krugman. El premio Nobel de Economía 2008 explica en su columna en The New York Times que algunos datos sugieren una economía de EU debilitada, tal vez al borde de la recesión, pero otros sugieren que sigue siendo fuerte. “No recuerdo ningún periodo en el que los números económicos contaran historias tan diferentes”, escribió hace unos días. No salen las cuentas combinando empleo, crecimiento económico e inflación, dijo. Por ahora, descartó un episodio recesivo. El tema es clave, nos dicen, pues el escenario de una recesión en EU le pega directamente a México.

Congreso petrolero con el jaguar

Nos reportan que, por primera vez, Campeche será sede en junio del próximo año del Congreso Mexicano del Petróleo, evento encabezado por Ricardo Padilla Martínez. Así lo dio a conocer la gobernadora de esa entidad, Layda Sansores, al asistir como invitada especial a la edición 2022 que se llevó a cabo en días recientes en Villahermosa, Tabasco. Nos cuentan que, al hacer el anuncio, la mandataria estatal fue ovacionada por asociaciones profesionales, prestadores de servicio y público en general ahí presentes pues, con sus Martes del Jaguar, ya es ampliamente conocida por más sectores.