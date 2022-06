Ahora Salinas Pliego le dice "Changoleón" a Noroña: "póngase a trabajar", le escribe en Twitter

Luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego realizara una dinámica en redes donde pidió que, con una palabra o frase, describieran a Banco Azteca y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, contestara que son "agiotistas", el fundador de Elektra le recomendó: "serénese y póngase a trabajar".

Por medio de Twitter, el dueño de Grupo Salinas elaboró un ejercicio para que los usuarios respondieran la primera palabra o frase que se les viniera a la mente al nombrar a Banco Azteca.

"Hoy quiero que me ayuden con algo… escríbanme la primera palabra o frase que se les venga a la mente cuando piensan en @BancoAzteca, lo que sea escríbanlo. Me ayudarán".

Lee también: Huawei cancela cientos de compras en Hot Sale; Profeco pide a los afectados presentar queja formal

Por lo anterior, el diputado Fernández Noroña no dudó en aprovechar el momento para hacer de la suyas y contestar "Agiotistas".



Sin embargo, ante dicha respuesta, el también dueño de TV Azteca sugirió al legislador serenarse y ponerse a trabajar.

"Válgame… debo traer las manos olorosas a comida hoy!!! No veo otra explicación del porqué tanto perro de la calle se me acerca (sin ofender a los perritos). Mi querido #Changoleon, serénese y póngase a trabajar, luego se llevan y no aguantan, saluditos". sentenció Salinas.



Válgame… debo traer las manos olorosas a comida hoy!!! No veo otra explicación del porqué tanto perro de la calle se me acerca (sin ofender a los perritos). Mi querido #Changoleon, serénese y póngase a trabajar, luego se llevan y no aguantan, saluditos . https://t.co/tCOk7gaoTE — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 1, 2022

Lilly Téllez ya le habían llamado “changoleón”

Apenas este martes 31 de mayo, la senadora del PAN, Lilly Téllez, se confrontó con el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, a quien apodó como “el diputado changoleón” y dijo que el oficialismo está vinculado con el crimen organizado de cara a los comicios del 5 de junio en seis estados del país.

Lee también: Se confrontan en el Congreso: Lilly Téllez llama a Noroña “changoleón” y priista lo reta a golpes

“Quiero confirmar que el diputado changoleón me está escuchando. Por favor explíquele al diputado changoleón que vino a meterse a esta cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. Póngame atención changoleón porque ustedes son el brazo político del crimen organizado”, dijo desde su escaño la exmorenista.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rcr