Agandalle de cuentas bancarias, nada nuevo

Nos recuerdan que la tentación por usar recursos ajenos no es nueva. Nos cuentan que una situación parecida ocurrió en el sexenio de Vicente Fox, cuando se tomaron los recursos del SAR-92 de trabajadores supuestamente fallecidos. Nos dicen que fue Agustín Carstens, cuando era subsecretario de Hacienda, en 2003, a quien se le ocurrió la idea de tomar ese dinero para el arranque de la nueva Financiera Rural, tras la liquidación de Banrural. Se argumentaba que esos recursos, que se juntaron como parte del ahorro para el retiro con la reforma a la seguridad social, antes de que surgieran las Afore en 1997, ya no podían ser reclamados porque muchos de los dueños habían fallecido, y que entonces podrían tener un destino productivo. No faltaron las protestas de la entonces oposición, representada por el PRI y PRD.

Debatirán sobre las tesorerías verdes

Ahora que todo mundo quiere introducir los principios de inversión socialmente responsable, identificados con las siglas ESG, para impulsar proyectos ambientales, sociales y de gobernanza, nos cuentan que Jorge Familiar dará una plática en un foro organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). El mexicano, vicepresidente y tesorero del Banco Mundial (BM), hablará hoy precisamente sobre este tema. Nos dicen que, desde Washington, en donde reside, encontrarse ahí la sede del BM, será la voz experta invitada por los ejecutivos de finanzas para disertar sobre los ESG y su impacto en el fondeo y tesorería. Además, es administrador de los planes de pensiones del Grupo del BM y fue el primer latinoamericano en 30 años en ocupar la vicepresidencia del banco para América Latina.

Viva Aerobus prepara una alianza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó la alianza comercial entre Viva Aerobus, de Juan Carlos Zuazua, y Allegiant, aerolínea estadounidense de bajo costo. Nos dicen que el trato también contempla la inversión de capital de Allegiant en la línea aérea mexicana. La alianza busca ampliar las opciones de vuelo entre México y EU a precios bajos, atendiendo destinos que actualmente no tienen vuelos directos. Además, el convenio da acceso cruzado a ambas compañías a sus respectivos programas de lealtad, códigos compartidos, sistemas de venta y redes de rutas para operar vuelos en conjunto. Allegiant, que actualmente no opera en México, podrá ingresar en el país y expandirse rápidamente; mientras que Viva Aerobus podrá ampliar su presencia en Estados Unidos, nos comentan.