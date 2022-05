Advierten expertos: inflación no se detendrá con plan de precios

La estrategia contra la inflación que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que anunciará hoy tendrá un efecto marginal contra la subida de precios, debido a que no se está atacando el origen del problema, anticipan expertos.

En una mesa de análisis llevada a cabo por EL UNIVERSAL, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera, afirmó que el cuadro inflacionario difícilmente se va a poder controlar desde los precios, porque lo que no se está atendiendo son las causas.

“Esto es dar una vieja respuesta a un problema nuevo”, dijo el representante del sector de tiendas de abarrotes.

Leer también: Ven riesgo por plan contra la inflación

Recordó que la respuesta que ofreció el gobierno a la crisis que generó la pandemia de Covid-19, con microcréditos y Tandas para el Bienestar, entre otras acciones, tienen una buena intención, pero son programas que no cumplieron su objetivo. “Nacieron mal diseñados. No por la urgencia demos una respuesta que se vea bien, pero que sabemos que no va a funcionar”, dijo.

Para concretar el programa anunciado hace una semana por el Presidente, el gobierno buscó a los grandes productores de diversos alimentos, así como a cadenas comerciales, considerando que son quienes tienen más poder en el mercado.

La estrategia está enfocada a 24 productos de la canasta básica, como jitomate, limón, manzana, naranja, papa, zanahoria, tortillas, huevo blanco, azúcar, frijol, leche, papel higiénico, pan de caja, pollo, bistec de res, atún y sardinas.

Al respecto, Sofía Ramírez, directora general de México, ¿Cómo vamos?, dijo en la mesa de análisis que los pequeños productores no pueden quedarse fuera de este plan, puesto que dan empleo a siete de cada 10 personas y son quienes ofrecen los productos de gran consumo que incluye la lista.

“La única manera de contener el aumento de precios, sobre todo de la comida, es ampliando la producción, y la única autoridad que puede hacer algo respecto a la preservación del poder adquisitivo de la moneda mexicana es el Banco de México (Banxico)”, afirmó.

Fernando Cruz, socio de Grupo Consultor en Mercados Agrícolas (GCMA), destacó que la inflación actual se está enfrentando a escala global.

Leer también: Carso de Carlos Slim suma ganancia de 20 mil mdp, a un año del colapso de la L12

Explicó que hace dos años había costos logísticos en el transporte marítimo por debajo de 3 mil dólares, pero ahora están arriba de 10 mil, y en algunos casos hasta en 14 mil dólares. Además, hay acciones que no se están llevando a cabo por parte del sector público para apoyar a la población ante la carestía, dijo.

“El tema es ¿qué está haciendo el gobierno en la parte de regulación y supervisión de los mercados? Creo que poco y nos está dejando la tarea a los consumidores de buscar dónde encontrar mejores alternativas”, afirmó Cruz.

Por separado, a través de su cuenta de Twitter, el subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, estableció que si bien el Ejecutivo federal tiene la facultad para decretar precios máximos, los controles sólo sirven en el corto plazo.

“Mi opinión personal es que los controles de precios sólo funcionan en el corto plazo, por lo que hay que tener mucho cuidado en su instrumentación.

“Sin embargo, no me molesta pensar ‘fuera de la caja’ en búsqueda de políticas que nos puedan ayudar a contrarrestar la inflación”, dijo.

Por su parte, la firma financiera J.P. Morgan alertó que la estrategia del gobierno podría tener más efectos negativos y crear un mercado negro para satisfacer la demanda existente.