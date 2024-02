El 14 de febrero ya está aquí y "love is in the air", pero como dice la canción "el amor acaba", y prueba de ello es que en los últimos 12 años, la relación de divorcios-matrimonios ha mostrado una tendencia creciente en México.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con motivo del Día de San Valentín, en ese periodo la cifra de divorcios se duplicó al llegar a una tasa de casi 33 por cada 100 matrimonios.

“La relación divorcios-matrimonios muestra una tendencia creciente en los últimos 12 años: el aumento fue de 15.1 a 32.9 divorcios por cada 100 matrimonios”, señaló el Inegi.

Según estadísticas del instituto a propósito del 14 de febrero, en 2022 se registraron 166 mil 766 divorcios, de los que 99.6% correspondieron a parejas heterosexuales.

¿Cuánto dura en promedio un matrimonio?

Además, la edad promedio en la que se divorciaron los hombres fue de 38.3 años y la de las mujeres fue de 36.6 años.

El reporte precisó que la duración promedio del matrimonio de las parejas que divorciadas fue de 17.7 años.

Por otro lado, el Inegi reportó que en 2022 se registraron 507 mil 052 matrimonios, de los que el 98.9% fue entre contrayentes de diferente sexo y 1.1%, entre personas del mismo sexo.

Según el reporte, de los 100.6 millones de mexicanos de 15 años o más, 36.9% dijeron estar casados, 33.1% solteros, 17.8% en unión libre y otro 12.2% estuvo en una relación previa (separadas, divorciadas o viudas).

El Inegi reportó "una estrecha relación" entre la edad de la población y la situación conyugal, pues 727% de las personas entre 15 y 29 años estaban solteras, mientras que 48.5% de los adultos entre 30 y 59 estaban casadas, y 52.6% de los adultos mayores, de 60 años o más, también estaban en matrimonio.

Lee también Generaciones Z y Millennial con más peticiones de apoyo por problemas de pareja: Consejo ciudadano de la CDMX

Claves para una "buena relación"

En cuanto al bienestar subjetivo, el organismo reportó que de las personas con pareja, 94.3% pudo "señalar fácilmente" los tres aspectos que más admira en su pareja, el 95.6% consideró que su opinión se tomaba en cuenta al tomar decisiones y otro 95.2% expresó que hace buen equipo con su pareja.

El Inegi agregó que se considera que las personas tienen "una buena relación" cuando cumplen, al menos, con uno de los aspectos anteriores.

Ante ello, reportó que 91.1% de los encuestados mencionó tener una buena relación con su pareja y solo 8.9% indicó que la relación "no es buena".

En cuanto al género, destacó que 11.3% de las mujeres señaló tener "mala relación" con su pareja, mientras que 6.4% de hombres declaró lo mismo.

Lee también Revendedores de Costco, ¿dicen adiós a los pasteles? Ahora arrasan con flores para este 14 de febrero

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc