Los moles industrializados a pesar de que su principal característica es que contienen una mezcla de chiles, en realidad sus principales ingredientes son azúcares y aceites.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo lo anterior al dar a conocer el análisis de 33 diferentes moles industrializados.

En los que encontró que el principal ingrediente de los moles es el azúcar son:

Doña María, en las presentaciones de mole negro estilo oaxaqueño y rojo estilo poblano.

Great Value moles almendrado y poblano.

Golden Hills, tanto mole almendrado en pasta como mole rojo en pasta y mole dulce.

La Costeña en su presentación mole tradicional, almendrado y con chocolate.

Mole Don Pancho especial rojo almendrado en polvo y rojo Atocpan en polvo.

Lee también: Esta es la barata marca de arroz colmada de proteínas, según Profeco

En la Revista del Consumidor del mes de octubre, la Profeco dijo que las presentaciones que tuvieron como principal ingrediente al aceite son:

Coro, mole rojo artesanal

Doña María, mole, así como la presentación almendrado, el picante y poblano con cacao

Rogelio Bueno, mole negro.

Lee también: No son tu mero mole: revela Profeco lista de marcas que salen del mercado

Otro de los problemas que encontró la Profeco es que hay productos que no indican el contenido de almendra, a pesar de que dicen tenerla y son:

Amores y sabores

Cocina Mestiza, negro y rojo almendrado

Don Pancho almendrado

Origen Sano almendrado con ajonjolí

Gurrumina y Golden Hills.

La Profeco encontró que hay algunas presentaciones que les falta sellos de advertencia, otras no presentan las instrucciones de preparación, la etiqueta no está actualizada, o no es veraz en su declaración de nutrientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp/rmlgv