39% de empresas afiliadas a Coparmex padecieron actos de corrupción en último año, dice el organismo

Los niveles de corrupción que enfrentan las empresas registran incrementos históricos, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

La mayoría de los casos que se registran se concentran en ciertos estados y en determinados sectores como lo son minería, manejo de residuos y construcción.



Medina Mora afirmó: “39% de las empresas socias de Coparmex, han padecido un acto de corrupción en el último año, esto es superior al promedio histórico de 36%, y prácticamente 10 puntos superior a lo que medimos el año pasado”.

Sobre los estados con más y menos casos comentó que los hechos de corrupción “están diferenciados por estado donde estados como Baja California Sur, Coahuila y Nayarit en donde se presentó en menor proporción, y Chiapas, Quintana Roo y Nuevo León, llegó a ser hasta el 60%.

En tanto que por sectores se observa más en “manejo de residuos, construcción y minería, siendo los sectores donde más se ha presentado esta corrupción. Se presenta en los tres órdenes de gobierno, de hecho, el 21% de las empresas dicen que en dos de los tres órdenes de gobierno y el 18% dice que en los tres”.



Medina Mora añadió: "Una empresa le cierra el paso a la corrupción en su relación con el gobierno, cuando siempre emite facturas, aunque tenga que pagar el IVA, cuando no hace pagos extraoficiales para agilizar trámites y cuando no usa el tráfico de influencias para obtener contratos”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de Coparmex, Leonor Quiroz, expuso que “cuatro de cada 10 empresas están padeciendo alguno de estos actos de corrupción, quiere decir que todos los sectores, el público, privado y social, debemos poner mayor atención en ese fenómeno para prevenir que no suceda, y para denunciar hasta la recuperación de activos”.

Al respecto la investigadora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Claudia Torres, explicó que las personas no denuncias porque “considera o percibe que las denuncias de corrupción no tienen ningún resultado final, no se castiga la corrupción y el segundo fenómeno, es el miedo a las represalias, 23% de los encuestados contestaron que no denunciaron por miedo a las represalias”.

Sobre el monto que se paga afirmó que 54% de los encuestados prefirieron no contestar, “algunos de los que, si contestaron, afirmaron pagar hasta 300 mil pesos por este fenómeno y de acuerdo a estimaciones previas, el 33% de los ingresos de algunas empresas se destinarían a la corrupción”.

