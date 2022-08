12 años del conflicto en Mexicana

Nos recuerdan que el 28 de agosto se cumplen 12 años del cese de operaciones de Mexicana de Aviación, lo que empezó un conflicto laboral para 7 mil personas. De 2010 a la fecha, se han llevado a cabo cuatro dispersiones económicas a los trabajadores, la última en 2019. Sin embargo, aún hay demandas sin resolver en Conciliación y Arbitraje, así como falta de acuerdos con los sobrecargos jubilados, lo que detiene el proceso de venta de los activos que quedan, como el centro de adiestramiento, inmuebles, mobiliario y autos. Ante esto, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que preside José Humberto Gual, y tiene a 637 pilotos de Mexicana, le pide al gobierno que ayude a resolver los laudos pendientes y que el poder judicial autorice la venta de los activos para dispersarse entre los trabajadores. Nos avisan que van a protestar el próximo lunes en la Terminal 1 del aeropuerto capitalino.



¿Necesario un abogado en Banxico?

Ahora que no se sabe si Gerardo Esquivel podría ser ratificado como subgobernador del Banco de México cuando termine su periodo en diciembre, nos dicen que no estaría mal si el Ejecutivo decide sustituirlo y pensar en algún financiero o economista que también tenga estudios de derecho. Nos hacen ver que en la Junta de Gobierno no hay ninguno como era el caso de Roberto del Cueto, quien renunció y de ahí la llegada de Esquivel, pues como dicen en las familias siempre es bueno que haya un abogado y un médico por cualquier cosa. Nos dicen que no es casualidad para algunos analistas que los tres principales banqueros centrales en el mundo, son precisamente abogados y no economistas: Jerome Powell en la Fed de Estados Unidos; Christine Lagarde, en el Banco Central Europeo; y Andrew Bailey, gobernador del Banco Central de Inglaterra.

Investigan a Pemex

Nos cuentan que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a cargo de Brenda Gisela Hernández, dio a conocer la semana pasada que inició una investigación contra la única empresa del país dedicada a la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas LP, es decir, Pemex, que dirige Octavio Romero Oropeza. Nos recuerdan que a través de la empresa Gas Bienestar se ofrece este energético, pero solamente en unas ciudades y cuya creación fue para combatir el problema del alto precio del hidrocarburo. Sin embargo, nos hacen notar que al parecer no ha servido de mucho, pues el energético se encareció 7.4% en la primera mitad de agosto y fue su mayor aumento del año, de acuerdo con el Inegi.