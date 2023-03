El deporte ha sido practicado por las personas desde las civilizaciones antiguas. Con el paso del tiempo se han inventado diversos deportes, tanto individuales como colectivos, pero a la par ha surgido un conjunto bastante amplio de actividades económicas asociadas a los deportes a nivel profesional como la publicidad o las apuestas. Como bien se sabe todas las disciplinas pueden tener efectos positivos en la salud de los individuos, en las relaciones sociales y en las economías domésticas. Sin embargo, el deporte no está exento de comportamientos oportunistas o bien de conductas delictivas con importantes repercusiones pero con poca visibilidad y debate público.

En ocasiones estas conductas pueden constituir delitos como lesiones o incluso homicidios, el incumplimiento de las normas mediante algún tipo de engaño, o el uso de sustancias prohibidas (UNODC, 2003)[1]. Como destaca Crabb (2000)[2]: “Es preciso tener presente que lo que hace atractivo al deporte también hace interesante a las drogas y a las conductas anómalas: excitación, confrontación, riesgo, entusiasmo, alegría de celebración.”

Resulta también importante contextualizar cómo es que surgen estos aspectos negativos que rodean al deporte. De acuerdo con Valls Prieto (2009)[3], el deporte empezó a tomar una relevancia social más fuerte a raíz de la Segunda Guerra Mundial, aunque gracias a los medios de comunicación y al crecimiento del sector de servicios es que logra alcanzar una relevancia mundial. En los magno eventos como los mundiales de cualquier disciplina, los Juegos Olímpicos, las Series Mundiales, el deporte profesional ya no se percibe como una simple afición que sigue a las estrellas deportivas sino que existe una compleja industria deportiva así como estructuras de gobierno que definen las reglas del juego y condicionan el entorno.

Por ejemplo, la búsqueda de patrocinadores, la asignación de derechos televisivos, y demás situaciones pueden generar una gran presión para los deportistas o personas relacionadas con actividades deportivas profesionales para llegar a cometer alguna acción indebida con tal de cumplir sus objetivos (2009)[4]. Ejemplos de este tipo de acciones pueden ser el amaño de partidos o competencias (match-fixing) y el dopaje. Aunque, no son los deportistas los únicos que pueden estar involucrados en acciones delictivas, ya que existen amaños de las competencias por parte de los directivos y árbitros. También se observan múltiples casos de agresiones entre aficionados, como es el caso de las “barras bravas” en Sudamérica o los hooligans en Europa, principalmente en el Reino Unido.

Estamos acostumbrados a pensar en los deportes profesionales como mero entretenimiento sin analizar manifestaciones muy puntuales de comportamientos delictivos y oportunistas como las agresiones mencionadas que generan fuertes externalidades negativas o los partidos amañados que pueden contribuir a la generación de ingresos para las organizaciones criminales[5]. En ambos casos, el análisis económico contribuye a entender sus causas, consecuencias y posibles soluciones.

Amaños e información asimétrica

El deporte es una actividad que logra unir a la gente y rompe barreras de idioma, cultura y hasta creencias. Sin embargo, existen personas que encuentran una ventana para llevar a cabo actos ilícitos como son los famosos amaños de partidos. Pero a todo esto, ¿qué es el amaño de un partido o competencia deportiva? De acuerdo con la INTERPOL (2013)[6]:

El amaño de partidos, (...), puede definirse como la manipulación del curso o del resultado de un evento deportivo para obtener una ventaja determinada. Esto podría ser una ventaja competitiva, como evitar ser relegado a final de temporada, o un resultado favorable en una competición. Otra ventaja es manipular el partido con objeto de extraer un beneficio mediante las apuestas gracias al resultado.

De acuerdo con la INTERPOL (2014)[7] “el amaño de partidos es un reto de alcance mundial, y el mundo creciente se enfrenta a un número creciente de casos de amaños y denuncias de corrupción”. Además, cabe destacar que la existencia de múltiples portales de apuestas en línea ha contribuido en gran medida al aumento del número de apuestas realizadas sobre competiciones deportivas y partidos prácticamente en cualquier parte del mundo. La INTERPOL (2014)[8] menciona también que “dados los pingües beneficios que se pueden obtener con las apuestas deportivas, tanto legales como ilegales, el amaño de partidos se ha convertido en una actividad cada vez más atractiva para los delincuentes y los grupos delictivos organizados”.

Cabe mencionar que la cantidad de dinero que se maneja en las apuestas deportivas es muy grande[9] por lo que existe una gran conflicto de intereses que afectan la esencia de cualquier deporte, prueba de ello es que la UNESCO (2016)[10] menciona que

El volumen global de las apuestas deportivas no reguladas se estima en cientos de miles de millones de dólares estadounidenses al año. Aunadas a la corrupción y coacción de los atletas y funcionarios del deporte, las apuestas deportivas en línea brindan grandes posibilidades de negocio para la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales. La manipulación de competiciones deportivas (el amaño de partidos) es un ataque frontal contra un principio básico del deporte: la incertidumbre de los resultados de las competiciones.

Desde el punto de vista económico el amaño de partidos puede entenderse a partir de la información asimétrica que existe entre los agentes. Las asimetrías de información pueden desincentivar las transacciones o bien, estas se pueden llevar a cabo pero de forma ineficiente. Los dos problemas derivados de la información asimétrica son la selección adversa y el riesgo moral. El primero de estos es de naturaleza precontractual y consiste en que previo al intercambio o a cualquier transacción una o varias partes conocen información del o de los demás agentes por lo que tomarán ventaja.

Por ejemplo, recordemos el caso del árbitro de básquetbol Tim Donaghy, conocido como The Fixer, quien fue investigado por el FBI tras haber arbitrado equivocadamente partidos para favorecer ciertas apuestas y por pasar información a grupos criminales participantes en la industria de las apuestas. En el documental Dishonesty, el ex árbitro comenta que algunos árbitros le daban un tratamiento especial a algunos jugadores por las amistades con dueños de los equipos por lo que podía afirmar con cierto grado de confianza si un equipo ganaría el partido. A pesar de que está prohibido que los jueces apuesten Donaghy lo hacía a través de un prestanombres.

Por otra parte, el riesgo moral es de naturaleza postcontractual y consiste en que los agentes cambian su comportamiento una vez realizada la transacción de forma tal que le imponen costos a otros agentes. Por la naturaleza de la relación el riesgo moral puede ser horizontal o vertical. Un ejemplo aplicado al amaño de partidos sería aquel en el que una vez acordado el resultado del partido, algunos agentes toman decisiones contrarias a dicho acuerdo en una suerte de hold-up. En casos extremos este tipo de dificultades contractuales derivarían en pérdida de confianza y en repercusiones más drásticas si hubo alguna organización criminal afectada.

Barras bravas y hooligans: ¿Cómo evitar incidentes violentos?

El fútbol es el deporte más popular del planeta, así lo revelan los datos de la FIFA.

El éxito de las diversas inversiones de la FIFA en el desarrollo mundial del fútbol no sólo se refleja en el incremento de los asistentes a los partidos y de los telespectadores, sino también, según las últimas estadísticas, en el número de personas que juegan al fútbol en todo el mundo. 265 millones de jugadoras y jugadores, además de 5 millones de árbitros, entrenadores, asesores y funcionarios. Un total de 270 millones, o 4% de la población mundial, participa activamente en el fútbol. (FIFA, 2007)[11]

Es por ello, que muchísimos aficionados asisten constantemente al estadio para ver el juego del equipo que apoyan o en ocasiones visitan algún bar para seguir la transmisión del juego. Sin embargo, se supone que el deporte es un espectáculo de convivencia familiar pero no todos lo entienden así. Existen aficionados radicales en diferentes partes del mundo, estos grupos se conocen de diversas formas en Europa como son los “hooligans” en el Reino Unido, los “ultras” en la península ibérica, los “tifosi” en el país de la bota. En el continente americano también existen, por ejemplo, en Brasil son conocidos como “torcidas” y en países como Argentina, Perú y Colombia son los “barras bravas”.

Castaño et. al. (2013)[12] reportan que es tanto el radicalismo de estos grupos de aficionados que “para los británicos el término “hooligan” se empezó a asociar con vandalismo, daño criminal, incitación a peleas y personas que ocasionaban disturbios en general. En relación con el fútbol, se vincularon los “hooligans” con fanáticos que generaban desórdenes en los espectáculos deportivos”.

Las barras bravas presentan un comportamiento muy similar con sus símiles europeos, ya que según Arboccó y O’Brien (2013)[13] algunos de los problemas que encontramos dentro del comportamiento de las barras y los actos relacionados con este tipo de grupos son: agresión (verbal y física) a árbitros, agresión a jugadores e hinchadas rivales, actos racistas dentro del fútbol, vandalismo dentro y fuera de los estadios, disputa dentro de las propias barras (mafias que buscan tomar el control absoluto de la barra), heridos con armas blancas y con armas de fuego, muertos, los barristas más fuertes y que lideran el grupo obtienen ingresos de parte del club y de los jugadores. Esta situación, a pesar de ser conocida, es negada[14].

Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado desde diversas disciplinas como señala Priks (2013)[15], pero poco se ha analizado desde el punto de vista económico. Debemos recordar que bajo el enfoque canónico de Becker la decisión de cometer un delito depende del balance entre los beneficios y costos esperados tanto monetarios como no monetarios. Una de las ventajas asociadas al análisis económico del crimen es la identificación de las mejores estrategias de contención y prevención de este tipo de hechos. En otras palabras, se busca determinar cuál es la mejor forma de reducir la incidencia de barras bravas y hooligans. Tradicionalmente, la respuesta ha sido el despliegue masivo de fuerzas policiacas durante las jornadas deportivas, pero en Suecia se cuenta con equipos de inteligencia que identifican y retiran a los principales causantes de peleas y disturbios.

Investigaciones de Poutvaara y Priks (2009)[16] han demostrado que estrategias policiacas discriminantes (aquellas que identifican a las personas más problemáticas) tienden a ser menos riesgosas que las estrategias no discriminantes (aquellas que afectan tanto a los hooligans como a las personas cercanas) pues estas pueden incitar más violencia. Sin embargo, resta analizar si los beneficios de una estrategia menos riesgosa superan los costos de implementarla. Los cálculos para Suecia muestran que prevenir un incidente cuesta casi 13 mil euros. En contrapartida, los costos asociados a estos incidentes son múltiples y abarcan desde lesiones débiles hasta graves, pérdida del excedente del consumidor por menor asistencia a partidos, daños materiales, entre otros.

¿Y qué pasa en México?

De acuerdo con la INTERPOL (2013)[17] en un mapa publicado en el documento “Amaño de partidos en el fútbol. Evaluación de necesidades de formación 2013” México no reporta denuncia alguna de amaños de partidos.

📷

Mapa de denuncias de amaños, hasta el 2013. Interpol.int

Sin embargo, en los últimos años México se ha visto involucrado en acusaciones sobre amaños de partidos de fútbol por parte de Benny Alon, exdirectivo de la FIFA. Según el portal de ESPN DEPORTES (2016)[18] el directivo aseguró que México estuvo involucrado en un amaño durante el Mundial en Estados Unidos. Algunas de las declaraciones del ex directivo de origen israelí realizó y que retoma el portal de esta cadena televisiva mencionan que un día previo al sorteo algunos organizadores le confirmaron que había presión por parte de México para disputar un partido en Orlando, y que dicho acomodo era orillado por intereses económicos. También Alon declaró que desconocían lo que se hizo con las esferas del sorteo, pero al final la petición mexicana fue cumplida. Además, también sostuvo que durante el mandato de Joseph Blatter hubo diversos amaños en los sorteos de los mundiales.

Quizás las declaraciones anteriores involucran al combinado nacional de fútbol pero la liga mexicana no se queda atrás en acusaciones de amaños de partidos. Según el portal de Fox Sports (2016)[19] el ex árbitro Erim Ramírez mencionó que “el futbol mexicano está manchado por la corrupción y los árbitros reciben órdenes para proteger a equipos y jugadores”. El ex colegiado agregó que “el balompié nacional es tan solo un espectáculo y las manipulaciones son tema de los dueños, los más poderosos y los más importantes”. Por último, concluyó con que:

poco a poco el aficionado se va a dar cuenta de que este espectáculo no es más que eso una telenovela, con guiones escritos y todo. Nos venden espejitos a todo mundo. Las tendencias que hay con algunos equipos del futbol mexicano y los compadrazgos que existen entre los de arriba, regularmente, voy a mencionarlo de esta manera: hay gente que pesa mucho en el fútbol y, dependiendo el sapo, es la pedrada.

Esta situación nos debe preocupar como país, pues como menciona Ricardo de Buen Rodríguez, abogado, experto en derecho deportivo, en un artículo de Eduardo Hernández (2016)[20] del portal del diario El Economista: “El amaño de partidos y las apuestas ilegales son delitos que han cobrado notoriedad en los últimos años; sin embargo, la legislación mexicana y reglamentos deportivos no castigan dicho ilícito”. El mismo abogado, comentaba que se debe privilegiar un enfoque preventivo para el país y aclaró que “no necesariamente debe existir el problema de amaño de partidos en México para implementar una reglamentación, ya que incluso las casas de apuestas pueden ser del extranjero pero jugando con los partidos de la Liga MX”.

No solo el combinado nacional y la liga mexicana se han visto envueltos en casos de amaños, tenemos el caso de Javier Aguirre, actual entrenador del Al-Wahda, y ex director técnico de la selección mexicana en los mundiales del 2002 y el 2010, de acuerdo con el portal BBC Mundo (2015)[21], Aguirre fue destituido del cargo de entrenador de la selección japonesa de fútbol tras firmar la peor actuación en la copa de Asia desde 1996, pero su despido no sólo fue por tan paupérrima participación sino también se dio debido a la imputación de amaño de partidos en la liga española.

Pero no todo son amaños en el fútbol mexicano también hemos tenido incidentes graves por parte de los aficionados y jugadores dentro y fuera del terreno de los estadios; además, de algunos actos de la delincuencia organizada fuera de los estadios. Por ejemplo, la batalla campal que se ocasionó en un duelo de los octavos de final de la Copa Libertadores entre uno de los clubes más populares en México, el América y un conjunto brasileño de nombre Sao Caetano, por la efervescencia del juego armaron una trifulca campal que se trasladó del terreno de juego a las gradas con lo cual algunos aficionados lograron entrar a la cancha para agredir a los jugadores del equipo carioca. De acuerdo con el portal argentino Diario Uno (2015)[22] las sanciones impuestas por Conmebol después del penoso incidente fueron las siguientes: multó al club mexicano con 50 mil dólares, vetó el estadio Azteca, casa de las águilas, por tres partidos y suspendió al delantero mexicano Cuauhtémoc Blanco por un año de cualquier competencia organizada por esta confederación.

No sorprende observar un despliegue masivo de elementos de seguridad a las afueras de los estadios en días de partidos; así como también, en el interior de ellos ya que depende la expectativa y rivalidad de los equipos se asignan los policías para resguardar la seguridad. Es por ello que en un clásico nacional entre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América o un partido entre los Pumas de la UNAM y las Águilas del América se asignan muchos elementos para resguardar la seguridad de los asistentes. De acuerdo con Navarro (2014)[23] en el portal Goal, la rivalidad entre “La Rebel” y “La Monumental”, grupo de de aficionados los Pumas y el América respectivamente,

Son probablemente las dos barras más pasionales y violentas que existen en México. Ambas agrupaciones han empapado de sangre las calles del sur del DF tras sus violentos enfrentamientos cada que sus equipos juegan tanto en CU como en el Azteca. En ocasiones han sido insuficientes los históricos operativos policiacos con cerca de 5 mil efectivos para controlar a estas barras.

Por el momento, hemos ignorado los delitos fuera y dentro de la cancha. Se conciben como hechos aislados que aderezan o que son parte intrínseca de cualquier deporte profesional o de la industria. Para solucionar los problemas en los estadios se podría optar por la táctica sueca e instrumentar una estrategia policiaca discriminante que sea menos riesgosa para los asistentes y que no requiera desplazar efectivos de aquellos cuadrantes donde son más necesarios. En cuanto a los amaños, restaría implementar las recomendaciones más recientes elaboradas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Centro Internacional para la Seguridad Deportiva (ICSS) en materia buenas prácticas de investigación.

Recordemos que al mantener nuestra visión de la seguridad sin cambio arriesgamos mucho y no ganamos nada.

Manuel Vélez @VelezManuel

Investigador del ONC

David Abonza @David_Abonza

Analista de riesgos deportivos

@ObsNalCiudadano

