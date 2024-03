Tener un automóvil va más allá de saberlo conducir y tener bien estudiadas las normas de tránsito. Otro aspecto por considerar es el mantenimiento de sus piezas y lo relacionado al rendimiento del combustible.

Por fortuna, existe una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar dinero al abastecer tu carro de gasolina. Una de ellas consiste en saber cuál es el mejor momento del día para llenar el tanque y en Autopistas te lo haremos saber.

Cargar gasolina. Foto: Unsplash

Leer también Cada cuánto se debe lavar el auto, según expertos

¿Cuál es la mejor hora para cargar gasolina?

A través de X, el Gobierno de la Ciudad de México compartió una infografía respondiendo aquella duda que a muchos conductores nos inquietaba: ¿a qué hora se recomienda cargar gasolina?

De acuerdo con la información, el momento ideal para hacer una parada en la gasolinera es a las 6:00 pm, debido a que la temperatura comienza a bajar y, en consecuencia, disminuye la evaporación del hidrocarburo.

Pero ese no es el único beneficio, sino que permite disminuir las emisiones de ozono en el medio ambiente. Adicional a esto, recuerda apagar tu vehículo cuando no lo uses, realiza viajes compartidos y cumple con la verificación.

Foto: X @GobCDMX

Otras acciones que puedes llevar a cabo para aumentar el rendimiento de la gasolina son:

Manejar a velocidad constante, frenar con el motor y no acelerar abruptamente.

Ventilar el auto , procurando que permanezca fresco y limpio.

, procurando que permanezca fresco y limpio. No exponer el vehículo a las altas temperaturas, por ejemplo, dejarlo estacionado bajo el rayo del sol.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en CDMX?

Tal como lo indica el portal "Precios de gasolinas y diésel", de la Comisión Reguladora de Energía, el costo promedio de gasolina en CDMX se ubica entre los 22 y 25 pesos por litro.

Sin embargo, el costo varía de estación a estación. Te sugerimos realizar un monitoreo constante para comparar marcas (Pemex, G500, Shell, Bp, Hidrosina, Mobil, etcétera), así como el tipo de combustible que necesita tu auto (regular, premium o diésel).

Combustible del auto. Foto: Archivo EL UNIVERSAL





Leer también Desventajas de inflar con nitrógeno las llantas del auto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters