Productos variados que no sabías eran fabricados por marcas de autos

La industria automotriz es una de las más grandes, y rentables, del mundo. En este rubro encontramos de todo tipo de marcas provenientes de diferentes partes del mundo, cada una con sus propias historias, necesidades y planes de trabajo.

Naturalmente, esto nos da una gran variedad en lo que encontramos en el mercado de autos. Desde propuestas lujosas, hasta pequeños subcompactos citadinos, la mayoría de las firmas de autos están solamente dedicadas a la manufactura de vehículos.

No obstante, hay algunas otras marcas, como General Motors, Honda o Mitsubishi, que han decidido explorar nuevos horizontes con productos que no tienen relación con los autos. En esta lista, te juntamos las 5 propuestas más curiosas que no tienen nada que ver con autos alguna vez fabricadas, y comercializadas, por fabricantes de coches.

Honda - Aviones

No es un secreto que Honda es una marca especializada en vehículos citadinos. Con modelos tan populares como el Civic, ¿qué más podrían abarcar? La respuesta es el cielo, precisamente con su línea de aviones pequeños.

Estos jets HA-420 pueden ser comprados directamente con la marca mediante su sitio web. La mayoría son adquiridos por deportistas, empresarios o artistas que requieren viajar constantemente en distancias relativamente cortas, que no pasen los 2,600 kilómetros de distancia.

Chrysler - Cohetes

Si bien hoy en día Chrysler es una firma de renombre en la industria automotriz, a mediados de los años 50 se dedicaron a lanzar un programa de cohetes militares. El más famoso, que si llegó a manos de la milicia estadounidense, se llama PGM-11 y tenía capacidad para almacenar una bomba nuclear.

General Motors terminó su programa de cohetes nucleares en 1958, pero se siguieron usando hasta 1954. Algunos ejemplares están guardados en bases militares de Estados Unidos.

Peugeot - Molinos de pimienta para cocina

La firma francesa de autos tiene una de las creaciones más curiosas, que al día de hoy se sigue comercializando bajo el emblema de la marca en ciertos países. Peugeot también comercializa molinos de pimienta para cocina, pero no se detienen en eso.

Dentro de otras cosas, puedes encontrar saleros, molinos de café o más aditamentos. Lo curioso es que llevan haciendo este tipo de herramientas culinarias desde antes de dedicarse a los autos.

Toyota - Casas

Toyota es una marca reconocida por ser una de las más duraderas de la industria automotriz. Bajo esa filosofía, la firma japonesa tiene un programa de fabricación de casas que lleva más de 44 años operando bajo el nombre de Toyota Housing Corporation.

Desde mediados de 1970, han desarrollado y fabricado cientos de casas en comunidades de Japón. Se calculan que han sido cerca de 250 mil casas, pero en realidad no se tiene una cuenta precisa, ya que solamente operan en Japón.

Volkswagen - Salchichas

Por increíble que parezca, Volkswagen tiene una receta especial para su famosa Currywurst, la salchicha exclusiva de la firma alemana. Este es uno de los alimentos que Volkswagen da a sus trabajadores en sus plantas, y su forma de hacerse es la misma en todas las partes del mundo.

Volkswagen comenzó con esta tradición en 1973 y se calcula que se necesitan cerca de 30 empleados certificados para fabricar la Currywurst de manera correcta. Es tan importante para la marca, que tiene su propio número de serie para llevar inventario.