Porsche Taycan supera en pruebas al Tesla Model S

El triunfo del Tesla Model S sobre el Porsche Taycan en el circuito Nürburgring ha quedado atrás. Hace unos días, ambos modelos se enfrentaron nuevamente durante una carrera donde se realizaron distintas pruebas, resultando vencedor por un amplio margen, el Porsche Taycan.

El Taycan se impuso en primer lugar al cruzar la meta en una competencia frente a frente organizada por un programa de televisión en Alemania. El modelo alemán registró una velocidad de 97 km/h, dejando atrás al antiguo vencedor, el Tesla Model S, quien solo pudo alcanzar una máxima velocidad de 90 km/h.

Cabe aclara que esta competencia no tiene una validez oficial, por lo cual ambos fabricantes de automóviles no se han pronunciado al respecto. Por otra parte, espectadores y fanáticos han rechazado los resultados obtenidos en este enfrentamiento, debido a que las condiciones de la pista en un día lluviosom, no era las indicadas para llevar a cabo esta demostración.

Aunado a lo anterior, los modelos que compitieron no poseían las modificaciones en su mecanismo, ni los neumáticos correspondientes que utilizaron durante su encuentro en Nürburgring .

Probablemente, en próximos días conoceremos si Tesla conserva su tiempo récord sobre el Taycan ya que ha regresado al Infierno Verde con las modificaciones respectivas sobre su tren motriz “Plaid”, con el fin de volver oficial este récord que le ha dado gran fama a su Model S.