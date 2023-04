Uno de los riesgos al conducir, y una de las pesadillas más grandes de todo conductor es infringir alguna ley de tránsito. Muchas de las multas ameritan que el vehículo sea remitido al corralón , por lo que debes de estar muy atento a no cometer alguna de estas faltas en tu camino.

Si eres un conductor principiante o no conoces muy bien el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, ahora te explicaremos algunos de los motivos por los cuáles podrían remitir al corralón en la capital del país.

Por qué sí y por qué no pueden llevarse mi auto al corralón

1. Parar o estacionarse sobre pasos peatonales y obstruir intersecciones

Es importante estar atento a las señalizaciones colocadas en el camino, ya que si te estacionas en alguna de estas áreas o en los lugares de espera destinados a motocicletas, bicicletas puedes ser acreedor a una sanción.

2. Invadir o interferir carriles exclusivos de transporte público para dar vuelta a la izquierda, derecha, o en “U”

Siempre debes respetar los carriles destinados al transporte público, ya sea Metrobús, autobuses o Trolebús. Si te encuentras en una avenida con este tipo de carriles busca dar la vuelta o retornar entre calles aledañas.

3. Participar en “arrancones”

Este tipo de carreras callejeras se han vuelto muy populares en los últimos tiempos, sin embargo, participar en ellas amerita una sanción y puedes perder tu vehículo.

4. Carecer de documentos

Siempre es importante que lleves en tu coche tu tarjeta de circulación, tus placas en buen estado y que concuerden con los engomados.

5. Circular sin hologramas y constancia de verificación vigente

Relacionado con el punto anterior, al no contar con una verificación vigente puedes ser acreedor a una sanción. Por lo que es importante verificar tu vehículo y pegar el holograma en un lugar visible.

6. Cuando no se cumpla con el “Hoy no circula”

Por ello, debes estar al pendiente de los días que no te toca circular. Es indispensable que cuentes con un calendario del Hoy no circula y estés muy al pendiente de los días que tu coche no podrá ser utilizado. De lo contrario, puedes ser llevado al corralón.

7. Cuando repruebe la prueba de alcoholímetro

El límite para poder conducir es de 0.40 grados de alcohol, si se sobrepasa este límite se puede sancionar con multas, arresto, además de que el coche se queda a disposición de las autoridades hasta que se determine la situación legal del conductor.

8. Instalar dispositivos

Entre los dispositivos prohibidos por la ley se encuentran los mecanismos de tracción que dañen el pavimento, sistemas antirradares, sistemas de escape muy ruidosos, claxon que produzca ruido excesivo y vidrios polarizados cuyo porcentaje rebase el 20 por ciento.

9. Cerrar u obstruir la circulación

Bloquear vías primarias y secundarias con objetos como plumas, rejas, cubetas, e incluso vehículos amerita una sanción . También es importante destacar que no se pueden apartar lugares en la vía pública.

10. Estacionarse en lugares prohibidos

El coche será remitido al corralón si se deja estacionado en lugares como vías primarias, pegado a camellones y glorietas, donde existan señalamientos restrictivos, en carriles exclusivos y/o confinados, en rampas peatonales, sobre las vías del ferrocarril, en doble fila, en lugares destinados a personas con discapacidad y cuando no se pague la infracción por haber sido inmovilizado.

Razones por las que NO te deben llevar al corralón

Así como hablamos de las infracciones por las cuáles pueden llevar tu auto al corralón, ahora te mencionamos algunos de los motivos por los cuáles no pueden remitir tu auto al depósito.

1. Pasarse el alto

Esta infracción puede ser castigada con una multa económica y penalizaciones a la licencia de conducir. Sin embargo, las autoridades de tránsito no pueden remitir tu coche al corralón por incurrir en esta falta.

2. No cargar con póliza de seguro física

Contar con una póliza de seguro es vital para cualquier conductor. Sin embargo, muchos no llevan un comprobante en físico al momento de tener un accidente por lo que es importante que comprueben que el coche está asegurado, ya sea mediante el número de póliza, alguna aplicación móvil o un documento virtual que acredite la existencia de la misma.

3. Utilizar el celular al conducir

La ley estipula que se puede utilizar el teléfono mientras el auto esté detenido. La multa por utilizar el dispositivo al conducir va desde los 844 hasta los mil 689 pesos, sin embargo, no pueden remitir tu vehículo al corralón por esta acción y si intentan llevárselo, es importante hacer la denuncia correspondiente a las autoridades capitalinas, en este caso.