El jueves pasado, Tesla presentó la Cybertruck, su primera pick-up eléctrica. Su develación quedó lejos de pasar desapercibida por una serie de factores: su diseño, sus capacidades, sus prestaciones y también por un “epic fail” al momento de demostrar una de sus virtudes.

Y es que en la presentación de la nueva Tesla Cybertruck, Elon Musk, fundador de la compañía, presumió que, gracias a los materiales (acero de alta durabilidad) con los que está construida esta camioneta es resistente a los impactos de bala y no se deforma a pesar de los golpes.

Para demostrarlo, invitó a Franz von Holzhausen a utilizar un mazo de acero y golpear las puertas de la pick-up de Tesla.

Los paneles de la camioneta no sufrieron daño alguno y Elon Musk y su diseñador recibieron una serie de aplausos de parte de los asistentes.

Pocos minutos después, Elon Musk invitó a von Holzhausen a aventar una pelota de acero para demostrar que, al igual que las puertas, las ventanas no se deformaban a pesar del impacto de un objeto duro y pesado.

El diseñador aventó la pelota y para sorpresa de los asistentes y del propio Elon Musk, el cristal se cuarteó. Los asistentes no tardaron en soltar una carcajada y visiblemente sorprendido, el creador de autos como el Tesla Model S, dijo “creo que lo has golpeado muy fuerte”.

Este accidente abonó a la serie de memes y burlas en redes sociales en torno a la Tesla Cybertruck, sin embargo, las consecuencias de esa desafortunada demostración tuvieron consecuencias financieras para la compañía de Silicon Valley.

A tan solo 24 horas de esta fallida prueba, las acciones de Tesla cayeron en la bolsa de valores de Wall Street en un 6%. De acuerdo con expertos de la materia, esto se traduce a una pérdida de más de 760 millones de dólares en valor para la compañía de Elon Musk a causa de las incertidumbres que generó la presentación de la pick-up.



Sin embargo, unas horas más tarde, Elon Musk apareció en Twitter señalando las razones de por qué se habían quebrado los vidrios de la Cybertruck.

Según el excéntrico multimillonario, la causa por la cual se estrelló la ventana del pasajero de su nueva pick-up fue que al golpear con un mazo las puertas, se rompió la base que asegura la firmeza del vidrio.

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time …

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019