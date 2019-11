De acuerdo al director de la División M de BMW, Markus Flasch, los próximos BMW M3 y M4 tendrán una versión con transmisión manual, lo que significa una gran alegría para los amantes de los 3 pedales y la sensación “purista” de manejo que ha caracterizado a estos modelos por varios años.

“El próximo M3 será un desafío porque habrá una gran variedad de opciones en el tren de poder. Tendremos tracción trasera e integral, así como una opción de transmisión manual o automática para satisfacer a todos los clientes posibles,” comentó Markus Flasch.

Este mismo directivo confirmó que la caja automática será un convertidor de par tradicional y no una transmisión de doble embrague como la que hemos visto en las últimas dos generaciones del M3.

Este reemplazo ya lo vimos aplicado en modelos como el BMW M5 o el BMW M8, así como las versiones M de la X3, X4, X5 y X6, así que BMW sabe que esto es un cambio que demandan los seguidores y clientes de la división deportiva de la casa alemana.

Incluso, el esquema de tracción integral xDrive será similar al del M5, con un sistema que permite variar la entrega de par entre el eje delantero y posterior para cambiar la dinámica de manejo.

“El incremento de poder en esta generación será dificil de controlar en caso del que el camino no se encuentre en las condiciones adecuadas, así que el sistema de gestión de par del M5 será una pieza clave en el desarrollo del nuevo M3,” agregó el ejecutivo.

Por el momento, Flasch comentó que no tienen la intención de desarrollar versiones manuales de automóviles más grandes que el M3 o M4 ya que no hay una demanda por este tipo de modelos, así que los costos de homologación y pruebas, así como desarrollo, no tendía un sentido si no habrá retribución.

También se confirmó que tanto el nuevo M3 como el M4 echarán mano del motor S58 de 6 cilindros en línea que debutó con la llegada de la X3 M y X4 M.

Este propulsor de 3.0 litros turbocargado proporciona 503 hp y 442 lb-pie de par en ambas SUVs deportivas en su variante Competition, pero Flasch añadió que aún hay “mucho sobre la mesa” en cuanto a términos de potencia, sobre todo para versiones, CS o CSL, que llegarán en un futuro al catálogo de la marca.

“Seguimos explorando los límites de potencia del motor S58, no hemos llegado al punto de explotarlo,” finalizó Markus Flasch entre risas.

Sin embargo, aún no hay una fecha de lanzamiento concreta del M3 y solamente se comunicó que será revelado a finales del 2020, posiblemente en el próximo Auto Show de Los Ángeles.