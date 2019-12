Los mejores videojuegos de autos de la historia

Los videojuegos han estado con nosotros por generaciones y se ha notado una seria evolución en la manera en la que nos entretenemos. Eso sí, desde hace muchos años atrás, compañías se han preocupado por los entusiastas de los coches y han desarrollado juegos sobre autos para entretenernos.

No solo se centran en una pista o circuito, sino que algunos juegos van más allá con un mundo abierto para que lo exploremos a bordo de el coche de nuestros sueños, o bien videojuegos arcade que están hechos para entretener a toda la familia o amigos en una tarde en la casa.

Gracias a esto, se han creado compañías enormes que se dedican a investigar, plantear y desarrollar los videojuegos con años de anticipación para que, cuando salgan, cumplan las expectativas de los entusiastas de los coches, y entretengan a los jugadores de las consolas.

Estos son los 10 mejores videojuegos de autos en la historia, pero cabe mencionar que el orden de la lista no define su importancia en el mercado o sus ventas, sino más bien la pasión o diversión que evocaron en los jugadores durante sus mejores años.

10. Crash CTR

El videojuego arcade de Crash era la respuesta de Sony al famoso Mario Kart, así que su jugabilidad era muy sencilla, reuniendo a los mejores personajes del videojuego, cada uno con un auto característico del personaje.

Este juego podía reunir a la familia o amigos por hora frente al televisor y recientemente se lanzó un remake para tratar de revivir ese espíritu en aquellos jóvenes que ahora han crecido.

9. Mario Kart

Lanzado originalmente en 1992 para el Super Nintendo, Mario Kart comenzó con esta idea arcade de poner a los personajes principales de otro videojuego a competir en un circuito de carreras con poderes y autos especiales. Aquí no rescatabas princesas, pero si recogías hongos, lanzabas caparazones o utilizabas la estrella para volverte invencible.

Actualmente existe incluso una versión para dispositivos móviles, que se lanzó este mismo año y ha tenido una buena popularidad entre los gustosos de Mario Bros.

8. Dirt Rally

Saliendo del tema “arcade”, Dirt es una saga de videojuegos de autos que se especializa en las competiciones de derrapes y rally, tal y como lo indica el título de este videojuego. Incluso, algunos pilotos profesionales del WRC ayudaron al desarrollo del juego para tener una experiencia más acercada a la realidad.

Está en la lista porque es una buena opción para aquellos que son amantes de los autos, pero quieren un videojuego de carreras que no los limite a un circuito pavimentado y quieran experimentar un simulador de rally.

7. Need For Speed: Underground

Lanzado al público en el 2003, era el primer grito de la cultura del tuning hecho videojuego de manera propia. Sí, solo se tenían poco más de 20 coches disponibles en todo el juego, pero se podían realizar modificaciones a gusto del usuario, lo que llegó a revolucionar este segmento de videojuegos.

Por primera vez en un Need For Speed, los vehículos sufrían daños y debían ser reparados, otro elemento que fue tomado por varios desarrolladores de videojuegos para el futuro.

6. Burnout 3: Takedown

¿Por qué el 3 y no las otras entregas anteriores? Creemos que este juego logró encontrar el balance perfecto entre lo arcade y la simulación. Podías experimentar el manejo en diferentes partes de la ciudad de una manera “realista” pero también era posible lanzar a tus contrincantes contra la pared y hacerlos volar haciendo un “takedown”.

No lo puedes negar, tu imaginación se ponía a volar tratando de idear nuevas maneras de hacer un takedown a tus contrincantes. Incluso el juego premiaba a los más creativos con una fotografía que ponía en el foro de Burnout, claro, si tenías tu consola conectada a internet.

5. Driver 2

Conocido en otros mercados internacionales como “The Wheelman”, Driver 2 se diferenció del resto de juegos de coches de la época por una cosa: podías salir del coche, caminar y tomar cualquier otro que te encontraras en el camino.

También fue de los pioneros en esconder coches especiales en el videojuego que descubrías luego de mucho tiempo rondando en la zona, o simplemente por suerte.

4. Need For Speed Hot Pursuit 2

¿Qué mejor que correr con un McLaren F1 por las montañas de Colorado escapando de la policía? Si bien no lo recomendamos en la vida real, es justo ese motivo por el que lo colocamos en esta lista, ya que nos hizo disfrutar nuestro lado más rudo al volante escapando de las persecuciones policiales con helicópteros que tiraban bombas en nuestro camino para detenernos.

Como dato curioso, este fue el último Need For Speed en incluir Ferraris, ya que la firma italiana decidió salir del videojuego por la “mala fama” que este le estaba provocando con sus clientes gracias a las modificaciones extremas.

3. Midnight Club 3

El juego que destacó por las modificaciones ridículas que podías hacerle a tu coche se gana el tercer lugar en la lista, especialmente la entrega número 3. Para esta edición, podías explotar tu imaginación no solo con deportivos, pues había a tu disposición Low Riders, motocicletas chopper o autos “convencionales”. Rines grandes, luces neón, y gráficos personalizables, este juego era aclamado por los que gustaban de pasar horas modificando su coche.

Se ganó 4 de 5 estrellas en la revista oficial de Play Station en esa época y Xbox le otorgó un 9 de 10 puntos en su reseña de los mejores videojuegos del 2005.

2. Forza Horizon

Es como un festival de música actual, pero con autos. El Forza Horizon demostró que no solo se puede divertirse en un circuito cerrado con un número limitado de coches y explotó la idea del mundo abierto para ser explorado al gusto del jugador. La primera entrega se realiza en Estados Unidos como un gran festival y ahora ya se cuentan con 3 secuelas.

La lista de coches es más que nutrida, teniendo desde un Golf GTI MK1, hasta coches muy difíciles de ver en la vida real como un Bugatti EB110 SS. Spoler alert: el auto más veloz, es este último con todas las mejoras disponibles en el taller y en modo de manejo manual para poder llevarlo al límite de revoluciones.

1. Gran Turismo 2

Una de las leyendas de los videojuegos y no solo en el apartado de autos. Gran Turismo es considerado uno de los mejores simuladores de carreras y esto lo comenzó a demostrar desde sus primeras entregas, teniendo una amplia lista de coches a utilizar de manera rápida si solo querías dar vueltas en el circuito, o bien, un esquema de licencias que ibas obteniendo superando pruebas.

¿Quién no recuerda el mítico intro de este juego con My Favourite Game de The Cardigans? Gracias a que separaba el modo arcade de la historia, los desarrolladores pudieron incluir todo un soundtrack que variaba dependiendo la pantalla en la que te encontraras; fue el primero en colocar más de 30 diferentes canciones en un videojuego de autos.

¿Alguien más extraña su Suzuki Escudo Pikes Peak?

Fotografías: internet.