La licencia de conducir es un documento básico para demostrar nuestras capacidades como conductores de vehículos motorizados. Además, en caso de cometer una falta, este plástico será el primero que nos pidan las autoridades de tránsito.

Cada estado de la República Mexicana tiene sus propios requisitos para tramitarla. Sin embargo, hay una entidad en particular que permite conseguir el documento sin costo y en su modalidad permanente.

En Autopistas te decimos qué conductores pueden obtener su licencia permanente gratis durante el mes de agosto y cuáles son los requisitos que deben cumplir.

Licencia de conducir gratis. Foto: Freepik

¿Quiénes pueden obtener la licencia permanente gratis?

En otras entidades, la licencia de conducir permanente se obtiene mediante un pago único y a la vez nos permite olvidarnos de las contantes renovaciones cuando cumple su vigencia.

Hay que recordar que, en la actualidad, sólo Oaxaca, Tamaulipas y San Luis Potosí emiten este tipo de licencia. Precisamente, los conductores de SLP podrán conseguir su documento gratis en agosto.

¿Para quiénes aplica? Automovilistas, choferes del servicio particular y conductores de motocicleta o motoneta que vayan a solicitar o renovar su licencia por primera vez, según informa el portal oficial del Gobierno de San Luis Potosí.

Los solicitantes deberán radicar exclusivamente en SLP y cumplir con los siguientes requisitos para emisión por primera vez:

Ser mayor de edad.

Carta Compromiso expedida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, disponible en el enlace https://enlacesipel.slpfinanzas.gob.mx/CartaCompromiso.pdf.

Original y copia de una identificación oficial vigente del estado de San Luis Potosí (INE o pasaporte).

Original y copia de 2 comprobantes de domicilio en SLP, uno con antigüedad de 1 año y otro con antigüedad de 3 meses. Por ejemplo, del agua, luz, teléfono, internet, cable, predial, gas, etcétera.

El comprobante de domicilio es el documento clave para obtener la licencia permanente gratis en SLP. Foto: Freepik

Por otra parte, los interesados en renovar su licencia por una permanente necesitarán presentar estos documentos:

Original y copia de identificación oficial vigente del estado de San Luis Potosí (INE o pasaporte).

Licencia de conducir vencida de San Luis Potosí.

Original y copia de 1 comprobante de domicilio en SLP no mayor a 3 meses. Por ejemplo, del agua, luz, teléfono, internet, cable, predial, gas, etcétera.

Si no cuentas con una licencia vencida, en su lugar deberás presentar un comprobante de no infracción municipal expedido por la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí. La vigencia no debe ser mayor a 3 días hábiles.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en Oaxaca y Tamaulipas?

Para Oaxaca, el costo de la licencia permanente Tipo A (motocicletas) y Tipo B (automóviles) es de $3,040 pesos, según informa la Secretaría de Movilidad de la entidad. Además del comprobante de domicilio, deberás llevar una identificación oficial vigente y el comprobante de pago de la solicitud.

Mientras que en Tamaulipas, los choferes de servicios particulares deberán pagar $1,629 pesos para adquirir la licencia permanente. Para autos y motos el costo es de $1,303 pesos, de acuerdo con el portal de la Secretaría de Finanzas del estado.

Los requisitos para todos aquellos que solicitarán la licencia de conducir permanente por primera vez y en esta entidad son:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Cédula de Identificación Fiscal (RFC) únicamente en caso de que no esté validado en su registro.

CURP.

Constancia de acreditación del examen de manejo expedido por la Dirección de Tránsito.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Formato de SF001 debidamente llenado, disponible en https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/uploads/2019/07/SF_001.pdf.

Correo electrónico y teléfono.

Tanto en Oaxaca como en Tamaulipas puedes obtener la licencia permanente con un pago único. Foto: Pixabay





