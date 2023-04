Kia presentó un EV6 muy particular en la Semana del Diseño de Milán. Se trata de un auto armado completamente de piezas de LEGO.

El modelo a escala 1:1 del Kia EV6 utilizó más de 350 mil ladrillos LEGO y tardó más de 800 horas en quedar armado. La idea fue de Kia Italia y el ensamblaje fue por BrickVision, una empresa italiana fundada por el único LEGO Certified Professional del país, Riccardo Zangelmi.

El modelo no solo logra imitar el diseño exterior de un EV6 de carretera, sino que incluso tiene un sistema de iluminación funcional.

La pieza ha sido apodada "Brick To The Future" y, según Kia, sirve como símbolo de un "camino nuevo e inspirador hacia la movilidad sostenible".

Tras el debut del automóvil en la Semana del Diseño de Milán a partir del 17 de abril de 2023, se exhibirá en Kia Energy House en Roma.

El Kia EV6 ha recibido muchos elogios desde su lanzamiento en 2021 y, a principios de este mes, la variante GT de alto rendimiento fue nombrada World Performance Car of the Year en los World Car of the Year Awards 2023.

El EV6 GT funciona como un auto de desempeño así como un auto familiar. El fabricante de automóviles recientemente lanzamiento el SUV EV9, como el modelo siguiente al EV6 GT. Este nuevo modelo se ubicará en el top de la familia Kia y, en un futuro también generará una versión GT.