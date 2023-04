El mundo del motociclismo es tan amplio como el de los automóviles. Desde “doble propósito” hasta “choppers”, las dos ruedas abarcan tanta variedad y gustos que podrías manejar una moto por cada día del año y no se repetiría el modelo.

Una de esas variedades son las motocicletas de “Enduro” una disciplina que implica manejar en terrenos complicados, piedras, arena, ramas y lodo. Para este tipo de tareas, Honda presentó en nuestro país un par de propuestas que están destinadas a dominar dichos caminos.

Nombradas XR 190L y CRF 250 R , estas motos están pensadas para aquellos que quieren aventurarse a nuevas experiencias, pero no son completos expertos en las dos ruedas. Su diseño, mecánica y operación tienen como objetivo ser amigables con los novatos pero satisfacer las necesidades de los más exigentes.

Honda XR 190L y CRF 250 R: Dos motos que no le temen a nada

Comenzando con la XR 190L, la moto de cilindrada baja semi doble propósito de los japoneses tiene un enfoque más citadino que enduro. Su desplazamiento de 190 cc y casi 16 caballos de fuerza puede que no suenen atractivos a primera instancia, pero una vez arriba las cosas cambian por completo.

La respuesta del acelerador es casi inmediata, se percibe con un arranque brusco, pero no incontrolable, y el recorrido de la tijera permite que los saltos del camino sean amortiguados para no lastimar nuestros brazos.

Si bien sus llantas no están pensadas en un principio para el lodo o piedras, quedamos gratamente sorprendidos con la manera en la que podemos controlar la moto en este tipo de situaciones. Su comportamiento es tan predecible y amigable, que incluso sin poner tanto esfuerzo pudimos completar un circuito de pruebas digno de un curso intermedio de Enduro.

Se agradecerían un par de protectores para los puños (por las piedras que rebotan en las manos) y neumáticos ligeramente más anchos para tener un mejor agarre en superficies sueltas. No obstante, se entiende que su enfoque es más citadino y creemos que para esa tarea está bien pensada.

Pasando a la CRF 250 R , su naturaleza Enduro se nota a primera vista con una falta de espejos laterales, portaplacas y el uso de neumáticos con gajos mucho más grandes.

Otro punto a destacar es su suspensión de horquillas invertidas de 49 mm en la tijera, que permiten una transferencia de pesos más ágil cuando se requiere. Esto, combinado con los neumáticos adecuados, pueden hacer que pilotos casuales se diviertan en un circuito con saltos y mucha tierra suelta.

La forma en la que las llantas escarban el terreno flojo buscando tracción, el sonido del motor, la posición de manejo y el torque disponible sin duda hacen de la CRF 250 R una de las mejores motos de Enduro para principiantes.

No obstante, su uso en la ciudad será prácticamente imposible. No por las capacidades de la motocicleta, sino por su concepto en general. Es más alta, con menos protecciones, no cuenta con direccionales o luz de freno y sus llantas no están pensadas para el pavimento.

Tanto XR 190L como CRF 250 R ya están disponibles en los pisos de venta de la marca por un precio de $55,900 pesos y $87,500 respectivamente.