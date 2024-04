La motocicleta es una de las alternativas vehiculares más convenientes a la hora de transitar por la Ciudad de México. A diferencia del auto, requiere menos combustible y son mucho más baratas.

No obstante, la popularidad de estos vehículos también ha llegado con el incremento de accidentes. La mayoría ocurren por no llevar la protección adecuada o no respetar las reglas de tránsito.

Para incrementar la seguridad de los conductores y prevenir siniestros, la Secretaría de Movilidad de la CDMX implementó cambios en el reglamento, los cuales entraron en vigor desde septiembre de 2023.

Hoy en Autopistas te decimos cuáles las nuevas multas para motociclistas.

En caso de incumplir con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, recibirás una multa Foto: Especial

Las nuevas normas del Reglamento de Tránsito para motos en CDMX

De acuerdo con el Artículo 37 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, los motociclistas deberán circular todo el tiempo con las luces traseras y delanteras encendidas. Durante la noche, tendrán que portar aditamentos luminosos o bandas reflejantes para que sean más fáciles de detectar.

Además, sólo se podrá transportar en motocicleta a la cantidad de personas para las que exista plaza disponible en el vehículo. Y tanto el conductor como los acompañantes están obligados a portar un casco protector especial y colocarlo correctamente.

La conducción de moto en la CDMX será únicamente para mayores de 18 años. Asimismo, es necesario cargar con la licencia tipo A1, A2 o permanente. Recuerda que la licencia A1 es solamente para propietarios de motos, mientras que la A2 es para aquellos que manejan moto y automóvil.

Siguiendo con las nuevas normas, está estrictamente prohibido que las motocicletas circulen sobre:

La acera o zonas reservadas al uso exclusivo de peatones.

Áreas reservadas para el transporte público o ciclistas.

Entre carriles, excepto cuando el tránsito vehicular este detenido. Aquí, el conductor deberá buscar el área de espera para motocicletas o colocarse en un lugar visible para reiniciar la marcha, sin invadir los pasos peatonales.

Por los carriles centrales de las vías de acceso controlado cuando utilicen motos menores a 250 centímetros cúbicos.

Vías con acceso totalmente prohibido.

Los conductores de moto deberán llevar siempre su casco, conforme lo indica el Reglamento de Tránsito. Foto: Pixabay

¿Cuáles son las nuevas multas para motos en CDMX?

En caso de infringir cualquiera de las normas estipuladas en el Reglamento de Tránsito de la CDMX, los conductores de motos podrían enfrentar las siguientes multas y sanciones:

Envío del vehículo al depósito vehicular .

. Multa equivalente a 20, 25, 30, 40 o 50 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el valor actual de la UMA es de 108. 57 pesos, por lo que el pago puede ir desde 2 mil 171 pesos hasta 5 mil 428 pesos.

equivalente a 20, 25, 30, 40 o 50 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el valor actual de la UMA es de 108. 57 pesos, por lo que el pago puede ir desde 2 mil 171 pesos hasta 5 mil 428 pesos. Se quitarán de tres a seis puntos a la licencia de conducir. Este documento cuenta con un total de 10 puntos, para recuperarlos será indispensable acudir a cursos cívicos y pagar la multas correspondientes.





