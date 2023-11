Tal parece que las multas funcionan diferente en China, pues para incentivar a los conductores a estacionarse correctamente, existe una medida un tanto diferente. Además del pago monetario, es notorio cuando alguien no cumple con las reglas.

No se trata de una multa por no usar el parquímetro, sino por no aparcar dentro del espacio señalado en algún sitio público. A diferencia de la “araña” que se usa en México, en China colocan una especie de chupón gigante en la puerta que se amarra al espejo.

Conoce en qué horarios, días y lugares roban más autos en México. Imagen: Freepik

Lee también ¿Los autos eléctricos son duraderos? Un estudio lo comprueba

El “cono de la vergüenza”

De acuerdo con Reddit, el “chupón” es colocado por un oficial de tránsito para vigilar, mediante GPS, al vehículo mal estacionado si es que no paga la multa correspondiente. Parte del sistema lleva un temporizador, el cual informa a las autoridades el tiempo que lleva puesto para así cobrar la sanción correspondiente.

La intención de usar un chupón tan grande y visible es, principalmente, como un “cono de la vergüenza”. En teoría, hace que el conductor se sienta apenado por no saber estacionarse y por ser exhibido de tal manera ante la sociedad.

Foto: Reddit

Lee también Gran Premio de México 2024: costos y fechas de venta de boletos

Quizá por un tema cultural, esta solución es efectiva en China de lo que podría ser en México o algún otro país, pues lejos de la multa económica, el hecho de ser visto con un aparato que simboliza un mal estacionado es penoso ante la sociedad.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters