Una usuaria de TikTok compartió recientemente un video en el que muestra un vocho que fue afectado por el huracán Otis, el cual arrancó pese al daño recibido. Te contamos más detalles aquí.

Desde que el VW Sedán fue lanzado al público en el año 1967 en México, se convirtió en un ícono de la industria automotriz, pues durante décadas circularon miles de vochos en las calles y avenidas principales de la capital y de otras entidades del país.

En México el vocho adquirió popularidad con el paso del tiempo debido a que se le conoce por ser el auto clásico que nunca pasa de moda. Además de ser un vehículo económico, también es muy resistente, como lo muestra el video publicado por la usuaria de TikTok Sheila Pérez (@sheilaprz19).

Vocho sobrevive a huracán Otis

En el video viral se puede observar un vocho dañado por el paso del huracán Otis. Se encuentra abollado en la parte superior y delantera. Desde su perfil de TikTok, Sheila Pérez acompañó las imágenes con la siguiente afirmación: “Aplastado pero nunca derrotado”.

Imagen: Tiktok @sheilaprz19

El vehículo dañado es un vocho de tono marrón que, incluso en tal estado de afectación, por increíble que parezca, arrancó y se movilizó como si no hubiera recibido ningún deterioro y fuera "indestructible". Sin embargo, algunos usuarios que comentaron el video publicado por Sheila, explicaron que posiblemente el auto aún funcione porque el motor está situado en la parte trasera, que fue la zona menos afectada.

Mientras el vocho avanza se pueden observar en el video algunos troncos de árboles caídos a un costado, lo cual es señal de los daños generados por el huracán Otis, ya que en otro video, Sheila Pérez compartió parte del proceso que, entre ella y algunos vecinos, llevaron a cabo para poder sacar otros autos que fueron aplastados.

Imagen: Tiktok @sheilaprz19

Sheila Pérez también aclaró que su vocho fue el último auto que sacaron de los escombros de ramas, troncos y árboles, porque fue al que le cayó más peso.

En el video comentó lo siguiente sobre su auto: “Gracias a todos los vecinos que nos ayudaron, porque sí estuvo difícil sacarlo. No lo voy a dejar caer, claro que lo voy a reparar. Yo aprendí a manejar en él; no me dejó tirada cuando lo necesitaba. Y ahora me toca corresponderle de la misma manera.”

En el video en el que muestra cómo sacaron los autos aplastados por los árboles también se puede observar que algunos vecinos tuvieron que recurrir al uso de sierras eléctricas para retirar los pesados troncos.

Imagen: Tiktok @sheilaprz19

Los daños más evidentes del vocho se pueden ver en el cofre y en el techo, pues quedaron completamente abollados, pero incluso en tales condiciones, una persona subió a bordo del auto para conducirlo hacia una zona alejada de donde fue aplastado.

El huracán Otis que pasó por la zona costera de Acapulco, Guerrero, a finales de octubre de 2023, causó daños a un gran número de vehículos, como al vocho de Sheila Pérez, quien trabajó en equipo con un grupo de vecinos para sacar juntos los autos que fueron aplastados durante el siniestro.





