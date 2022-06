El país que pausó la venta de gasolina por crisis económica

Tras la profunda crisis económica que vive la ciudad de Sri Lanka, un país al sur de Asía, el gobierno ha pedido a los conductores de vehículos no esenciales no comprar combustible. Esta decisión se tomó a partir de que las reservas de combustible están escaseando y no se sabe hasta cuándo llegará el próximo envío a la Isla.

De acuerdo con el decreto oficial que entró en vigor en la madrugada del lunes, por dos semanas y hasta el 10 de julio, los únicos vehículos que tienen permitido el uso de combustible, ya sea gasolina o diésel, son autobuses, trenes y vehículos que se dedican al transporte de alimentos y servicios médicos.

Otras medidas que el gobierno tomó como parte de su primera jornada de estricto racionamiento fueron cerrar las escuelas en áreas urbanas y hacer que la gente trabaje desde casa mientras sea posible, esto para evitar el uso del combustible lo más posible.

Leer también: México vs. Estados Unidos: así es la diferencia de seguridad en los coches



Foto: Reuters

¿Cómo afectó la escasez de combustible?

Sri Lanka ha pasado varios periodos sin electricidad debido a que no hay combustible suficiente para generarla. Adicional a eso, la escasez de alimentos de la canasta básica del país, la ausencia de medicamentos y la alta inflación se han sumado para que la crisis parezca imposible de solucionar.

Se informó que hasta el momento, solo se tienen 9 mil toneladas de diesel y 6 mil de gasolina restantes, únicamente para servicios esenciales. La BBC explicó que de no haberse tomado las medidas restrictivas, todo el combustible habría desaparecido por completo en una semana.

El ministro de energía del país confirmó que los proveedores de combustible no podían hacer sus entregas dentro del país, presuntamente por razones bancarias y logísticas que tienen que ver con la deuda interna y externa, ya que el país debe más de 8 mil millones de euros.

Debido a la falta de crudo, las operaciones de refinería cesaron hasta nuevo aviso. Mientras que se está preparando la admisión de empresas extranjeras que puedan contribuir a la distribución de combustible en el país. Hasta el momento solo dos compañías están autorizadas.

Leer también: Alcaldesa choca por manejar ebria; venía de dar una plática en contra del alcohol



Foto: Reuters

¿Más medidas restrictivas?

Desde hace dos semanas, el gobierno otorgó los viernes libres a los trabajadores para poder sembrar sus propios alimentos en aras de disminuir la escasez nacional y poder nutrir a sus familias. Por su parte, trabajadores de bancos, doctores y enfermeras han protestado debido a la falta de recursos para llegar y hacer su trabajo.

La población del país también se ha unido a protestas desde hace meses que exigen la expulsión del presidente Gotabaya Rajapaksa, a quien culpan por las decisiones que presuntamente llevaron a esta profunda crisis económica.

Hasta el momento, el país se encuentra en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar reformas fiscales urgentes y así salir de la crisis, de la cual ya muchas personas han decidido huir a los países aledaños.

Aunque no hay una fecha exacta, se espera que el combustible llegue para mediados o finales de julio.