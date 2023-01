¿El futuro de los autos tiene que ser eléctrico?

Un auto eléctrico por aquí, otro por allá y nuevos desarrollos en baterías. La industria automotriz está muy segura de que su futuro será totalmente eléctrico. Tanto así, que algunas marcas ya se pusieron la meta de no ofrecer motores a combustión en el mediano plazo.

Claro que este avance no es de la noche a la mañana, pues aún hay cabida para autos híbridos, híbridos enchufables así como aquellos con tecnologías innovadoras que permiten dejar la electrificación total como otra opción, si es que se masifica.

Una de las personas que cree que el futuro de los autos no tiene por qué ser absolutamente eléctrico es el CEO de Toyota, Akio Toyoda. Pero esto no es porque no crea que la electrificación no es importante, sino que tiene la firme convicción de que existen otras rutas para llegar al camino de un mundo libre de emisiones.

De acuerdo a lo que Toyoda comentó en una conferencia de prensa, existen otras grandes cabezas de la industria que comparten este sentir. Al día de hoy, todo apunta hacia que el futuro será solamente eléctrico pero sería absurdo limitarse a solamente una opción. Si bien, esta clase de vehículos han crecido significativamente, ¿qué pasará el día que toda una ciudad decida recargar sus vehículos al mismo tiempo? Por ejemplo, durante las noches. Hay que instalar infraestructura para ello y crear una red que soporta la alta demanda energética.

Por este motivo es que Toyota es una marca firme en la creación de mecánicas alternativas que sean lo más limpias posibles. Ejemplo de ello es el hidrógeno, que está presente en el Mirai o en un reciente prototipo de Hilux. Además, su conocimiento en híbridos es muy amplio y esto se traduce en una reducción de emisiones a nivel global. Eso sí, seguirán en pie los eléctricos e híbridos enchufables para ofrecer un vehículo que se adapte a cada persona.

Otra empresa que le apuesta a soluciones innovadoras es Porsche, con la reciente creación de combustible sintético en Chile. Éste se produce a base de agua y genera prácticamente nada de gases contaminantes si se sigue un buen proceso, mientras que para el conductor no hay diferencias en sensaciones de manejo ni mucho menos, en el sonido del escape.

Sólo el tiempo nos mostrará el camino que sea el más adecuado para lograr un planeta más limpio por parte de autos y camiones, donde ahora la electrificación es una respuesta innegable que cada día cobra más relevancia. Sin duda, todas las marcas tienen el enorme reto de ofrecer motores más limpios y eficientes, así como procesos de producción con menor impacto ambiental.