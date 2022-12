Cuál es la multa de tránsito más cara en la CDMX

¿Sabías que cometer infracciones de tránsito en la Ciudad de México te puede salir muy caro? Las estimaciones de costos varían de acuerdo a su gravedad y, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito, la multa más cara hará que reconsideres invadir el carril del Metrobús o circular por las calles a altas velocidades.

La finalidad de la implementación de los lineamientos especificados en el Reglamento de Tránsito es velar por la seguridad vial, previniendo cualquier tipo de percance o accidente y, por lo tanto, estableciendo sanciones y multas económicas a personas que cometan alguna falta a esas reglas.

Dentro de las medidas más recientes que ha implementado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentra el programa de Fotocívicas, gracias al cual los infractores tienen la opción de pagar las faltas cometidas por medio de cursos en línea, talleres presenciales de sensibilización, trabajo comunitario, entre otras actividades.

No obstante, este programa de concientización vial solo es válido para aquellas personas físicas que tengan sus vehículos y placas registradas en la Ciudad de México. El resto de las personas que circulen en las calles de la capital del país podrán ser sancionadas con multas económicas, siendo la más elevada una penalización de más de 57 mil pesos.

Si bien no es lo mismo dar la vuelta en una zona no permitida que conducir en estado inconveniente, las variaciones en cuanto a la cantidad de dinero de la infracción también dependen del tipo de vehículo que la persona sancionada conduzca, si se trata de un auto particular, de pasajeros o de carga.



Imagen: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cuál es la infracción más cara en la CDMX?

Para los vehículos particulares, las infracciones que consideran las penalizaciones económicas más fuertes establecidas por el Reglamento de Tránsito son:

- Circular sin una póliza de seguro de responsabilidad civil actualizada, respaldada por una institución autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Sanción económica desde los mil 924 hasta los 3 mil 848 pesos.

- Circular e invadir carriles exclusivos del transporte público, en sentido de vía o contrario. Sanción económica desde los 3 mil 848 hasta los 5 mil 773 pesos.

- Estorbar carriles exclusivos de transporte público por dar la vuelta a la izquierda, derecha o en “U”. Sanción económica desde los 3 mil 848 hasta los 5 mil 773 pesos.

- Utilizar sistemas antirradares o detectores de radares de velocidad. Sanción económica desde los 3 mil 848 hasta los 4 mil 811 pesos.

Si manejas un transporte público estas son las multas más caras

Para los vehículos de transporte público, incluyendo taxis y combis, las infracciones que consideran las penalizaciones económicas más fuertes son las siguientes:

- Hacer maniobras de ascenso y descenso de pasajeros lejos del primer carril de circulación, o fuera de lugares y estaciones asignadas. Sanción de 8 mil hasta 19 mil 244 pesos.

- Estacionar el vehículo, o hacer base en lugares no autorizados. Sanción desde los 9 mil 622 hasta los 19 mil 244 pesos.



Imagen: Archivo EL UNIVERSAL

Por otra parte, para los vehículos de transporte escolar, las infracciones que consideran las penalizaciones económicas más fuertes son:

- Hacer maniobras de ascenso y descenso de pasajeros que no sean en el carril de la extrema derecha. Sanción desde los 9 mil 622 hasta 19 mil 244 pesos.

- Realizar el ascenso y descenso de pasajeros con el transporte en marcha. Sanción económica desde los 9 mil 622 hasta los 19 mil 244 pesos.

Finalmente para los vehículos de carga, las infracciones que consideran las penalizaciones económicas más fuertes son:

- Conducir en carriles centrales y segundos pisos de las vías de acceso controlado, si se trata de vehículos de peso bruto superior a los 3,857 kilos, o donde las señalizaciones restrictivas lo indiquen. Sanción desde los 9 mil 622 hasta los 28 mil 866 pesos.

- Estacionar, o hacer base en lugares no autorizados, o fuera de las zonas de encierro o guarda indicadas. Sanción desde los 9 mil 622 hasta los 19 mil 244 pesos.

- Estacionar en la vía pública, o en la proximidad de fuente de riesgo, transporte que almacene sustancias tóxicas o peligrosas. Sanción desde los 48 mil 275 hasta los 57 mil 930 pesos.

