Roger Penske informó acerca de la cancelación de dos carreras en Detroit debido a las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense contra la expansión de la pandemia de coronavirus.

Penske comentó a The Associated Press que no tenía otra opción, más que cancelar las dos competencias que se llevarían a cabo en Belle Isle, debido a que Michigan fue puesto en cuarentena y los empleados no pueden comenzar a construir el circuito.

“Estamos en cuarentena, no podemos hacer nada.” Dijo Penske. Había comentado previamente para Associated Press que movería el evento para más tarde en la temporada si las carreras se mantienen en pausa para el próximo 30 de mayo.

Penske cerró el trato de compra por IndyCar y el autódromo Indianápolis Motor Speedway en enero, pero todos sus planes se han visto cancelados debido a los problemas ocasionados por la pandemia de Covid-19, pues la competencia inaugural fue cancelada 48 horas antes de que comenzara.

Para garantizar un programa de 15 carreras, IndyCar ahora tendrá carreras dobles en Iowa Speedway, Laguna Speedway en California y regresará para una segunda carrera en el circuito en Indianápolis Motor Speedway en octubre. Es la tercera revisión del calendario de la serie y Penske ya ha dado el paso sin precedentes de trasladar las 500 millas de Indianápolis a agosto y al fin de semana del Memorial Day por primera vez en la historia de la carrera.

La serie ha cancelado competencias en Long Beach, California, Barber Motorsports Park en Alabama, el Circuito de las Américas en Texas y ahora Detroit. La carrera en San Petersburgo, Florida, aún está considerada para ser la final de la temporada. Se había programado para la apertura del pasado 15 de marzo y los equipos se encontraban preparándose para competir sin espectadores cuando la reciente crisis de coronavirus obligó a Penske a aplazar el evento.