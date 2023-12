Para las personas que decidan visitar la CDMX estas vacaciones de Navidad, es importante que tramiten el Pase Turístico si es que vienen en coche. Este documento permite circular libremente por la ciudad.

Es importante mencionar que autos con placas del Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla Querétaro y Tlaxcala, así como vehículos con permiso para circular o empresariales no podrán obtener el Pase Turístico.

Vigencia del Pase Turístico

El trámite del Pase Turístico tiene dos modalidades, importante a considerar al momento de realizarlo:

Vigencia de 14 días: solamente puede obtenerse una vez por semestre.

Vigencia de 7 días: puede obtenerse dos veces por semestre.

Especial de 3 días: válido sólo para puentes oficiales largos, autorizados por la Dirección General de Calidad del Aire.

Cómo tramitar el Pase Turístico

Este procedimiento se realiza de manera remota (link aquí), es decir, no es necesario acudir a ninguna oficina ni dependencia. Simplemente con la información de tu auto y una computadora. Los pasos son:

Registrar un correo electrónico.

Ingresar a la liga de acceso enviada al correo.

Llenar el registro con los datos personales solicitados.

En tu perfil, llenar la información de tu auto. Para ello, necesitarás la tarjeta de circulación, pues el VIN, placa, marca y modelo serán solicitados.

Generar el Pase Turístico .

. Imprimirlo y pegarlo en alguna ventana del auto, donde sea visible.

Un dato importante a tener en cuenta es que, si durante tu visita a la CDMX se presenta contingencia ambiental, el Pase Turístico no tiene validez. Además, el auto en cuestión debe respetar las indicaciones del programa Hoy No Circula, si es que no tiene permitido circular por un incremento en los contaminantes.

