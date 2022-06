¿Cómo trabajar en la industria automotriz?

La industria automotriz es sumamente amplia. Desde talleres de reparación, centros de servicio, ventas, diseño, ingeniería e, incluso, medios, hay una basta cantidad de trabajos que se ven involucrados en el mundo de los autos.

La mayoría de los trabajos relacionados con la industria automotriz son emocionantes si te apasiona el tema, y muchas personas quieren dedicar su vida a este tipo de labores. Sin embargo, muchas personas no saben de qué manera involucrarse en este mundo, por lo que daremos algunos consejos para lograrlo.

Estos consejos toman como base comentarios de personas dentro de la industria, en diferentes rubros, con las que hemos establecido contacto durante los años. Si bien cada empresa o marca tiene sus propias formas de buscar personal, esta guía básica podría darte una idea del camino a seguir si quieres dedicar tu vida a la industria.

Prepárate

Lo primero y lo más importante siempre será la preparación. Si sigues estudiando y tienes la posibilidad de tomar materias a fin con la industria como mecánica, robótica o ingeniería, es recomendable que lo hagas para ir conociendo algunos fundamentos básicos.

Si tu intención es dedicarte al diseño, ingeniería o desarrollo dentro de una marca automotriz, será necesario especializarte en alguno de estos temas. Algunas universidades ofrecen carreras como ingeniería mecánica o diseño industrial para preparar a las nuevas generaciones.

En caso de que quieras dedicarte a temas como ventas, servicio al cliente o relaciones públicas, será necesario que tengas una educación en finanzas, economía, administración de empresas o comunicación. De igual manera, los diplomados que ayuden a mejorar nuestras habilidades siempre serán bienvenidos y, mientras mejor preparados estemos para la oportunidad, mejor se aprovechará.

Toma el primer paso

Ya sea que tengas preparación o no en los coches, el primer paso casi siempre suele ser acercarse a un taller. En este tipo de lugares, se hacen cosas tan básicas como cambiar el aceite de un coche o las llantas, pero también se pueden aprender puntos más detallados de los autos.

Es un trabajo que requiere de esfuerzo físico, pero servirá como una forma de entrar al mundo de los autos y comenzar a agarrar conocimientos sobre los mismos. En la mayoría de los casos, los talleres contratan personas con pocos conocimientos pero que estén dispuestos a aprender, como adolescentes apasionados de los coches.

Si esta es la rama a la que te quieres dedicar dentro de la industria automotriz, podrías pasar tu carrera mejorando técnicas, haciendo más trabajos y llegar a ser gerente o dueño de un taller de autos.

Trabajar en una agencia o marca

Además de los talleres, el trabajar en una agencia de autos es una de las maneras en las que más en contacto estarás con los coches. Si bien el vendedor de autos es el puesto más reconocido dentro de una agencia, hay más labores en las que podrías trabajar si quieres formar parte de la industria.

Desde la recepción, asistente de algún agente en cuestiones administrativas o ayudar con temas de logística para que los autos estén exhibidos correctamente, se pueden realizar varios trabajos dentro de una agencia que pueden servir para ir ganando experiencia.

Puedes trabajar en el departamento de contabilidad también, pero este tipo de labor si requiere una preparación previa, como el haber estudiado economía o administración.

Los autos en las agencias también requieren de mantenimiento para estar en óptimas condiciones, por lo que puedes aplicar para un trabajo de esta naturaleza si no te molesta ensuciarte las manos.

Si eres bueno con una cámara, podrías ofrecer tus servicios en las agencias para fotografiar su inventario y subirlo a su página web. En algunos casos, esto puede llevarte a trabajar con más marcas, pues las agencias suelen ser partes de grupos en los que se comparten información sobre algunas cosas.

El mundo de las carreras

Si eres un apasionado de las carreras, sería completamente normal que el trabajo de tus sueños sea ser piloto. Si bien para esto requieres de mucho dinero, hay ciertos empleos dentro del mundo del automovilismo que no requieren de una fuerte suma de billetes para asegurar tu futuro.

Por ejemplo, algunos equipos de competencia locales constantemente están buscando personal para puestos como mecánico de pits. Este tipo de trabajo tiene rotación de personal por carreras, por lo que requieren de una gran cantidad de manos para apoyar al piloto durante la competencia.

Es indispensable que estés informándote constantemente de los programas de becarios que tienen algunas escuderías en Fórmula 1. Si bien puede ser algo complicado de hacer porque requieres trasladarte al país donde estén las oficinas del equipo, hay ciertos programas que puedes tomar de manera remota.

Como muchas de las opciones de trabajo mencionadas anteriormente, no hay una guía que te indique cómo llegar al puesto que quieres dentro de una organización. Lo recomendable es ser proactivo, preguntar todo aquello que no sepas y no tener miedo de hacer cosas nuevas.

Fotografiar o filmar coches

En los últimos años, el volverse creador de contenido de tiempo completo es una meta para las nuevas generaciones. En ese sentido, muchos quieren dedicar su tiempo y esfuerzo en hablar de autos, pero para hacerlo se debe de tener un conocimiento previo y ser responsable con tus palabras.

Si quieres hacer videos de autos para ganar dinero, será mejor que tomes una especialización en contenidos multimedia. Para dedicarte profesionalmente a esto, debes asegurarte de que todo tu contenido sea de calidad y atractivo para tus posibles clientes.

Si no tienes clientes fijos, puedes ir a las reuniones de tus amigos o eventos de algún club a ofrecer tus servicios. Si no tienes suerte al conseguir clientes, al menos estarás en un lugar rodeado de autos y podrás poner en práctica tus conocimientos de fotografía y video.

Arma un portafolio con tus mejores fotografías y videoclips por si algún cliente está interesado en tu trabajo. Si eres bueno y sigues aprendiendo constantemente, tu trabajo comenzará a crecer y los clientes irán llegando.