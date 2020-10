El radiador forma parte del sistema de refrigeración de un coche. Gracias a este dispositivo, el líquido refrigerante se mantiene en una temperatura óptima y se evita el sobrecalentamiento del motor, de acuerdo con la Red Operativa de Desguaces Españoles.

Para que su estructura no se oxide, no acumule sarro, no haya fugas y elimine las partículas contaminantes, es necesario que se le realice una limpieza de forma periódica.

Aquí te decimos cuál es la forma más sencilla de limpiar el radiador de tu auto.

Leer más: Tu carro tiene dos tipos de radiadores

(Foto: Pixabay)

Antes de comenzar, la marca de líquidos automotrices Prestone sugiere que verifiques la capacidad del sistema de refrigeración, los intervalos de mantenimiento y la proporción correcta de anticongelante/agua en el manual de usuario de tu coche.

De igual manera es esencial que el carro esté apagado, con el motor completamente frío y sobre una superficie plana. Cuando se encuentre en ese estado, necesitarás los siguientes artículos para hacerle una limpieza profunda a tu radiador, según The Home Depot:

- Agua destilada

- Limpiador especial para radiadores

- Bandeja de drenaje

- Anticongelante nuevo

- Gato hidráulico y soportes

- Embudo

- Guantes desechables

- Lentes de seguridad

Leer más: Cómo enfriar rápido el motor del auto

(Foto: Pixabay)

Con ayuda del gato hidráulico levanta el auto y colócalo sobre los soportes para un mejor acceso hacia la parte inferior. Ponte los guantes y los lentes de seguridad para protegerte del líquido refrigerante. En caso de contacto, lava la zona expuesta con agua y jabón.

Acomoda la bandeja bajo la válvula de drenaje del radiador. Ábrela y deja que el anticongelante salga por completo. Cierra la válvula, vierte el líquido usado en un contenedor seguro y rotúlalo. Mantenlo lejos del alcance de los niños o las mascotas, ya que es una sustancia altamente tóxica.

Identifica cuáles son los centros de reciclaje autorizados para el manejo de este tipo de residuos, recomienda Prestone. Nunca los tires en espacios abiertos, al desagüe o en sitios no especializados, porque podrían provocar daños al medio ambiente.

Cuando termines de almacenar el refrigerante usado, abre el capó y localiza la tapa de presión del radiador. Quítala, coloca un embudo en la abertura, rellena con agua destilada y vuelve a taparla. Después, enciende el motor y prende la calefacción del coche. Déjalo así por un mínimo de cinco minutos.

Apaga el carro y permite que el motor se enfríe nuevamente. Vuelve a poner la bandeja bajo la válvula, drena el agua destilada y ciérrala otra vez. Repite este procedimiento con el limpiador especial para radiadores. Consulta el manual de usuario para saber cuál se adecua más las necesidades de tu auto.

Leer más: Cómo saber si tiene fuga el anticongelante del auto

(Foto: Pixabay)

Una vez que hayas terminado la limpieza, es momento de reemplazar el anticongelante. Bardahl explica que el líquido refrigerante puede generar oxidación por sí solo. Ante esta situación, se aconseja que lo diluyas con agua destilada en una proporción 50/50, a menos que tu manual señale cantidades diferentes. También hay presentaciones prediluidas listas para usarse.

Baja el coche de los soportes. Retira la tapa de presión del radiador, coloca el embudo y vierte la mezcla de anticongelante con agua destilada. Arranca el auto durante diez minutos para eliminar el aire atrapado en el sistema. Revisa el indicador de temperatura del motor en tu tablero para comprobar que todo esté en orden.

En cuanto al exterior, la Red Operativa de Desguaces Españoles asegura que el radiador se puede lavar con un cepillo suave y agua jabonosa. Remoja el cepillo y pásalo en la misma dirección de las rejillas del radiador para que no se dañen. Luego enjuaga con agua limpia.

Del mismo modo, revisa el estado de las mangueras. Según Bardahl, si sientes como si hubiera una piedra dentro del conducto, es posible que existan acumulaciones de sarro, las cuales deben removerse o, en el peor de los casos, cambiar la manguera en su totalidad.

Con este sencillo proceso de mantenimiento, la vida útil de tu radiador se alargará y te evitará gastos significativos en el futuro. Si tienes dudas sobre este procedimiento, consulta a tu mecánico de confianza.