Cómo saber si un auto tiene daños por inundación

Para que un auto funcione y se vea de la mejor manera durante más tiempo, todos sabemos que es necesario darle el mantenimiento adecuado. Sin embargo, hay situaciones que no podemos controlar, como los desastres naturales que pueden dañarlo de una manera importante. El problema es que existen personas que quieren vender vehículos que han estado en situaciones como una inundación sin ser honestos al respecto. Para que no caigas en el engaño te damos algunos tips.



Hay que señalar que el agua puede ser uno de los grandes enemigos para un auto por lo que, no importa si el vehículo no estuvo sumergido en su totalidad, podría presentar daños solo por la humedad.



A continuación vamos a explicarte cuáles son las señales de que un auto ha sido afectado por el agua.

Señales de que un auto estuvo en una inundación

Si estás interesado en comprar un auto usado ya debes saber que siempre debes verificar que los papeles y pagos estén en orden, pero además de ello hay que hacer una revisión mecánica y de carrocería. Si después de hacerlo sospechas que podría ser un vehículo dañado por una inundación, estos son los puntos a los que debes poner más atención:



Para saber si un vehículo ha estado en alguna inundación puedes verificar el estado de origen. La razón es que este tipo de autos suelen venderse en zonas donde hay menos conciencia acerca del problema. En ese mismo sentido vale la pena que revises el historial del carro en los sitios oficiales y, con base en el año y el estado donde fue adquirido, sacar tus propias conclusiones.



Haz una prueba de olor. Esto es tan sencillo como cerrar puertas y ventanas por al menos 5 minutos y después verificar que no tengan un olor a humedad, moho, hongos o algún otro aroma desagradable.



En relación con el punto anterior, revisa las telas, las alfombras, la tapicería e, incluso, el cinturón de seguridad, e inspecciona si hay humedad, moho o suciedad. Si no encuentras nada, pero sigues sin estar seguro, Be Car Care Aware recomienda presionar una toallita de papel en la alfombra, si esta se moja, podría significar que agua ha entrado en el automóvil.



El siguiente paso es quitar los asientos pues puede que estos hayan sido cambiados, pero no así los pernos que pueden revelar daños por haber sido torcidos, e incluso los muelles se pueden encontrar oxidados, señala SoloAutos.



Revisa debajo del cofre. Haz una inspección de elementos como el aceite del cárter, los filtros de aire y busca una línea de agua marcada en la parte interna a los lados.



También los faros y las luces traseras pueden mostrar signos de daños por agua. Si se encuentran brumosos o existe una línea de agua al interior puedes sospechar. Solo considera que en ocasiones hay fugas o condensación en el interior, por lo que no es la señal más confiable.



Revisa cada rincón del auto. Desde las pequeñas esquinas hasta las cabezas de los tornillos y los pernos pueden mostrar oxidación. Si crees que se trata de un modelo que estuvo en una inundación tómate el tiempo de revisarlo con mucho detenimiento.



Para la parte eléctrica, haz una prueba de manejo, enciende el auto y verifica que todos los indicadores se iluminan de manera correcta.



¿Por qué no es buena idea comprar un auto que estuvo en una inundación?

Lo primero que hay que señalar es que, como explica la compañía SoloAutos, los autos dañados por inundaciones pueden tener problemas graves en el motor, la mecánica, la carrocería y, por supuesto, su sistema electrónico.



Y no solo debes preocuparte de tu inversión, como advierte la asociación Be Car Care Aware, un modelo involucrado en una inundación puede tener moho y bacterias imperceptibles que, al ser respiradas, causan daños a la salud.



Finalmente la asociación AARP advierte que, incluso si un vendedor es sincero sobre el daño, te ofrece pruebas de reparaciones y un gran precio, es probable que ese vehículo traiga problemas mecánicos y de otro tipo en el futuro. Así que lo mejor es dejarlo pasar.



