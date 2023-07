A la hora de usar tu auto una de las cosas esenciales es contar con la gasolina suficiente para tus trayectos, por eso es fundamental ir a una gasolinería de confianza a llenar el tanque, ahora si tienes dudas sobre cómo pedir que te despachen gasolina de la forma correcta, con el objetivo de un mejor rendimiento del combustible, pon mucha atención a las recomendaciones de Profeco.

Todo conductor busca eficientar las cargas gasolina por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se encarga de sancionar a las gasolineras que no venden los litros completos.

Lo anterior se debe a que más de un conductor ha tenido esa sensación de no obtener la cantidad de litros pagados en las gasolineras. Es por ello que si te pasa, hagas una denuncia con Procuraduría Federal del Consumidor, para descubrir la verdad. Para eso solo se necesita mandarla por correo electrónico (denunciasgasolina@profeco.com.mx), mensajes de WhatsApp (55 6868 2589) o la aplicación de LitroxLitro (disponible para iOS y Android); a continuación te mostramos las recomendaciones para que la gasolina rinda más, según Profeco

Aplicación LitroxLitro

Un tip importante por parte de Profeco es el uso de su aplicación LitroxLitro, con la cual se puede consultar para obtener la cantidad adecuada de gasolina a la hora de asistir a una gasolinería, para descargar la app solo se necesita entrar a "Play Store", busca "Litro por Litro", su icono es de color vino y tiene la imagen de un surtidos de gasolina, ademas del bajo del nombre de la aplicación debe de decir Procuraduria Federal del Consumidor; después se debe de seleccionar la opción de instalar, esperar unos minutos y tocar el botón de abrir.

Con eso se abrirá la aplicación y para comenzar su uso deberas permitirle el acceso a la ubicación, a partir de ese punto se podrá hacer uso de la app; por otro lado, si no se cuenta con la app se puede asistir a las bombas que cuenten con el holograma que es colocado por Unión de Verificación Acreditada (UVA) y Profeco.

Pedir litro de gasolina y no por pesos

La Procuraduría Federal del Consumidor indica que la manera de ahorrar más a la hora de comprar gasolina es pedir litro y no por pesos, ya que el despachador deberá entregar la cantidad exacta de combustible, asimismo señala que el despachador no debería de cobrar de más ni dar menos combustible del que se solicita.

Para este punto es importante conocer el tamaño del tanque del auto y el consumo promedio de kilómetros por litro de gasolina, esto también se puede verificar con la aplicación de LitroxLitro, ya que en ella se puede encontrar las capacidades del tanque de cada modelo de carro, de acuerdo con la marca de este.

Cómo ahorrar combustible en el auto

Profeco también señala la existencia de variaciones en el rendimiento del combustible con respecto a los indicadores dispuestos por el fabricante de autos, ante las condiciones reales de operación vinculadas a diversos factores, entre ellas se encuentran los hábitos de conducción, el estado mecánico del auto, periodo de ajuste de un motor nuevo, los rendimientos oficiales del combustible obtenidos en pruebas de laboratorio y efecto de la altitud,

El arranque en frío, aceleraciones y frenados continuos, la fricción de las partes mecánicas y de rodamientos, el uso necesario del aire acondicionado, entre otras cosas, dan origen a un sobreconsumo de combustible y a un aumento en la contaminación, mientras que con las indicaciones dadas por la Profeco se puede obtener hasta un 30 por ciento de ahorro, según las pruebas de la Conuee en recorridos de ciudad.

No calentar el motor

La principal recomendación señala no calentar el motor, si el vehículo no está en movimiento, ya que al hacerlo se genera un vacío donde el auto consume gasolina, además de provocar desgaste prematuro del esa parte del coche (motor, bujías o inyectores y generar depósitos excesivos de carbón), por lo cual provoca una reducción en el funcionamiento.

Acelerar gradualmente

Acelerar gradualmente, mientras se presiona con suavidad el pedal del acelerador es mejor, según Profeco, porque pisarlo a fondo provoca el gasto de hasta cuatro veces más gasolina, consumida por tal acción; También es importante anticiparse a las situaciones de frenado y aceleración del tránsito, además se debe de realizar los cambios de velocidad en el momento adecuado, para que el vehículo no utilice demasiado combustible.

No forzar al vehículo

Otra recomendación es no forzar al vehículo, su manejo debe de ser suave y seguro, no debe de contar con frenados bruscos o aumentos innecesarios de velocidad, el auto debe de adquirir su propia velocidad; no se debe de olvidar su aerodinámica, obtenida a la hora de manejar en carretera, ya que con las ventanas el auto obtiene mayor resistencia al aire, incrementando el consumo de gasolina.

Mantenimiento y control de gastos

Asimismo, el coche debe de contar con un buen mantenimiento y el conductor debe de contar con un control de gastos, de pagos y consumo de la gasolina; porque esto ayudará a reconocer anormalidades en el rendimiento de combustible en el automóvil y a la vez mantener en observación él estado actual de la unidad (un vehículo sin afinar puede generar un sobreconsumo de gasolina mayor del 20%).

