Un problema muy común a la hora de manejar son los puntos ciegos. No tener conciencia sobre ellos puede ocasionar accidentes contra otros automóviles, peatones, postes y objetos.

Las identificamos como aquellas zonas alrededor del vehículo que no pueden ser observadas directamente por el conductor mediante los espejos retrovisores. Y son una de las principales amenazas que encontramos en la carretera.

En Autopistas te decimos cómo identificarlos y qué debes hacer para que no te tomen desprevenido.

Conoce cómo eliminar los puntos ciegos en los espejos retrovisores del auto. Foto: Freepik

¿Cómo identificar los puntos ciegos de un carro?

Ver los espejos del auto es importante para realizar cambios de carril, dar vuelta a la izquierda o la derecha, estacionarnos, rebasar a otros vehículos, medir la distancia que llevan los carros traseros, frenar y muchas acciones más.

Al ser tan pequeños los espejos, no tenemos el mejor campo de visión lateral y trasera. Asimismo, llevar objetos estorbosos en los asientos del auto podría empeorar nuestra vista.

Entonces ¿cómo reducir los puntos ciegos? De acuerdo con el Real Automóvil Club de España, estas son algunas maneras de prevenirlos:

Ajusta adecuadamente el asiento del conductor. Ponlo a la altura correcta y hazlo tan enfrente o atrás como lo necesites para ver todos los espejos.

Acomoda el espejo retrovisor de tal forma que puedas observar el vidrio trasero del carro.

Si tus espejos (laterales y central) están rotos, sucios o rayados, sustitúyelos por unos nuevos o límpialos con productos libres de aceites y grasa.

No utilices adornos o etiquetas en el retrovisor central, ya que podrían bloquear tu vista.

Así puedes reducir los puntos ciegos en los espejos de un auto. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Consejos para manejar sin puntos ciegos

Además de procurar que no haya puntos ciegos, tú como conductor debes encargarte de realizar las maniobras correctas al manejar. Por ejemplo:

Pon atención en los cambios de carril. Al rebasar o circular por rotondas existe un mayor riesgo de colisión, ya que no es posible captar todos los automóviles que van detrás y a los costados.

Antes de realizar cualquier maniobra enciende las intermitentes o las direccionales, según lo necesites.

Voltea a ver los espejos laterales y el retrovisor de manera constante. No te olvides que son igual de funcionales que el parabrisas o el vidrio trasero.

Tus espejos retrovisores deben estar en buen estado. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Recuerda siempre conducir con precaución y no manejar si has ingerido bebidas alcohólicas o si no te sientes en las condiciones de hacerlo. Estas acciones nos restan al protegernos de los puntos ciegos del carro.





