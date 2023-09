Revisar con regularidad las condiciones en las que se encuentran los neumáticos del auto forma parte del mantenimiento que requiere para funcionar de manera óptima y segura. Por eso aquí te decimos cada cuánto tiempo se debe revisar la presión de las llantas de tu coche.

Los neumáticos son una parte fundamental de todo vehículo, por lo que brindarles un constante cuidado debe formar parte de la rutina de mantenimiento. No obstante, muchos conductores olvidan la importancia de este elemento y no revisan con la regularidad recomendada la presión. Para que no te pase te vamos a compartir los consejos de los expertos.

¿Cómo revisar la presión de las llantas de tu coche?

Lo primero es conocer cómo revisar la presión de los neumáticos. No importa si será la primera vez que compruebas su estado, o si ya lo has hecho en otras ocasiones, te damos el paso a paso para hacerlo de la manera correcta.

La aseguradora Allstate recomienda los siguientes pasos para revisar la presión de las llantas:

Primero consigue un manómetro y retira la tapa de la válvula de aire del neumático. Luego presiona el medidor sobre la entrada de la válvula abierta durante uno o dos segundos. Durante el proceso es normal que escuches un ligero silbido de aire. Después revisa el manómetro de aire. Si se trata de un manómetro manual, el dial o barra indicará la presión de la llanta, pero si se trata de un medidor digital, la presión aparecerá en la pantalla. Enseguida compara la cifra con la presión recomendada, esto lo puedes verificar en la etiqueta que está en la puerta del conductor o en el manual del vehículo. Ajusta la presión de las llantas en caso de que sea necesario y vuelve a colocar la tapa de la válvula de aire del neumático. Repite este proceso en cada llanta.

Kia menciona que la presión recomendada de los neumáticos fríos, es decir, cuando el carro ha estado parado, por lo general es de 30 psi para autos pequeños, 36 psi para medianos y 42 psi para coches grandes.

¿Cada cuánto debo revisar la presión de las llantas?

Generalmente lo recomendable es que la revisión de la presión de las llantas se mida con determinada regularidad. Aunque el periodo estimado puede variar de acuerdo con el modelo, la marca y el número habitual de pasajeros que transporta comúnmente el vehículo.

Sin embargo, el nivel de aire de los neumáticos debe comprobarse una vez al mes utilizando el manómetro, afirma el portal Allstate, que además aconseja realizar la revisión cuando las llantas del carro estén frías para evitar que las altas temperaturas que absorbe del pavimento y el medio ambiente lancen resultados erróneos.

Recuerda que un vehículo funciona mejor si se le da el mantenimiento adecuado, por eso es necesario que revises la calcomanía que indica la medida de las llantas y la presión adecuada, que normalmente está localizada en el marco de la puerta del lado del conductor, en la tapa exterior de la gasolina o en el manual de tu coche.

