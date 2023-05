Vender un auto puede ser un proceso algo tedioso. Es necesario realizar un análisis justo para establecer el precio adecuado, estar seguro de que se cuenta con toda la documentación al día, pasar por pruebas de manejo y, lo más importante, seguir los consejos de los expertos para no ser víctima de fraudes que, desafortunadamente, van en aumento.

Seguro alguna vez has escuchado, o peor aún lo has vivido en carne propia, que la venta de un auto termina en robo porque la transacción no se efectuó a pesar de que el comprador muestra un comprobante de transferencia bancaria.

Ese es uno de los modus operandi más comunes de los delincuentes y a continuación vamos a decirte cómo estar prevenido.

Aumentan fraudes con transferencias en venta de autos

Desde hace tiempo se ha detectado que una de las maneras más comunes de fraude en la venta de autos se realiza a través de transferencias bancarias.

Por ejemplo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México lanzó una campaña de prevención llamada “Ponle un alto al fraude” exhortando a las páginas de comercio electrónico y a los usuarios en general a reforzar sus medidas de seguridad al comprar o vender un vehículo para evitar ser víctimas de la delincuencia,

De acuerdo con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, a través de las redes sociales y las páginas de comercio electrónico es que se ha detectado un aumento de delitos relacionados con la compraventa de autos.

De acuerdo con información del Consejo Ciudadano de la CDMX, la mayoría de las estafas fueron denunciadas por personas que querían vender su vehículo. El 45% de los casos reportados se consumaron, mientras que el 55% quedó en tentativa, según su análisis publicado en diciembre pasado.

Si bien el organismo pidió a las páginas de comercio electrónico reforzar sus candados de seguridad para impedir que se usen sus plataformas para cometer delitos, también advirtió que los ciudadanos deben estar alerta y seguir algunas buenas prácticas:

Preferir la compra o venta referenciada.

Evita dar datos personales.

No realizar operaciones en su domicilio ni acudir a direcciones que pueden ser ficticias o a lugares alejados.

No aceptar cheques con la leyenda “salvo buen cobro”.

Evitar que la transacción se realice en fin de semana o viernes.

También recomiendan consultar el portal de la PGJCDMX en la sección de Compra Segura.

¿Cómo hacen fraude con las transferencias bancarias en la compra de un auto?

Si las transacciones bancarias son uno de los métodos más comunes y seguros para recibir pagos, ¿cómo es que los delincuentes pueden realizar el fraude? A continuación vamos a explicarte el modus operandi.

Por lo general los delincuentes contactan al vendedor del auto a mitad de semana, por ejemplo, el día miércoles. Los días jueves y viernes se mantienen en contacto para negociar la compra. Finalmente solicitan ver el vehículo el fin de semana, ese día no cambian el precio que el vendedor está pidiendo y, supuestamente, completan la transacción.

Es importante mencionar que realizan las transferencias bancarias en viernes, sábado o domingo para que se vea reflejada en la cuenta y poder cerrar el trato. Pero en cuanto tienen el auto y los papeles realizan la cancelación de la transacción.

En algunos casos ni siquiera tienen que cancelar el pago, pues la cuenta desde la cual realizan la transferencia, simplemente no tiene fondos.

Finalmente el presidente del Consejo Ciudadano advirtió que, si se es víctima de este tipo de estafa no se debe acudir al seguro argumentando que el auto fue robado, “cuando en realidad lo perdimos en un fraude, pues entonces estaríamos nosotros cometiendo otro delito".

En ese sentido, lo mejor es llamar a la Línea de Seguridad (55) 55 33 55 33, en donde se brinda orientación jurídica de manera gratuita.

Cabe mencionar que este tipo de estafas se castigan como robo equiparado, ya no como fraude, por lo que implica penas de hasta 12 años de prisión, de ahí la importancia de realizar la denuncia correspondiente cuanto antes y disminuir la probabilidad de que puedan vender el vehículo sin reporte de robo.

